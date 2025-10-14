ဂါဇာတွင် အပျက်အစီးများ အောက်တွင် ဖုံးဖိ နေသည့် ရုပ်အလောင်းများကို ပြန်လည်ရှာဖွေလျက်ရှိပြီး အာဇာနည် ဦးရေ ၆၈၀၀၀ နီးပါးအထိ ရောက်ရှိ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNA သတင်းဌာန ၏ အဆိုအရ လွန်ခဲ့သည့် ၂၄ နာရီအတွင်း ဂါဇာရှိ အာဇာနည် ရုပ်အလောင်း ၄၄ လောင်းကို ဂါဇာဆေးရုံများသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီး ၃၈ ဦးမှာ အပျက်အစီးများအောက်တွင် ဖုံးဖိ နေကြောင်း ဂါဇာ ကျန်းမာရေးဌာနက ကြေညာ ခဲ့ပါတယ်။ဒီအတောအတွင်း ပါလက်စတိုင်း ၂၉ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသတွင် အပျက်အစီးများကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် စက်ယန္တရားများနှင့် မော်တော်ယဉ်များ ဆိုးရွားစွာ ပြတ်လပ်နေလျက်ရှိပြီး သာမန်လူများသည် အာဇာနည်များ၏ အလောင်းများကို အတတ်နိုင်ဆုံး စွဲထုတ်ကာ လမ်းများဖောက်ကာ အပျက်အစီးများကို တတ်နိုင်သမျှ ဖယ်ထုတ်နေကြသည်ကို သတိပြုသင့် ပါတယ်။
