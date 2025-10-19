  1. Home
ဗင်နီဇွဲလား အပေါ် အမေရိကန် ၏ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကို အီရန်က ပြင်းပြင်းထန်ထန် တုံ့ပြန်

၁၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၅ - ၁၇:၀၇
ဗင်နီဇွဲလားအပေါ် အမေရိကန်၏ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုအပေါ် စိုးရိမ်ကြောင်း အီရန်က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပြီး ရန်စမှုများကို ရှောင်ကြဉ်ရန် ဝါရှင်တန်ကို သတိပေးခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Mehr News Agency ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန်သည် ဗင်နီဇွဲလားကမ်းရိုးတန်းအနီးတွင် အမေရိကန်၏ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ တိုးမြင့်လာမှုအပေါ် လေးလေးနက်နက် စိုးရိမ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီး ၎င်းသည် ကုလသမဂ္ဂ ပဋိဉာဉ်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၏  နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အီစ္စမာအီ ဗကာအီ က ငါးဖမ်းသင်္ဘောများကို အမေရိကန်၏ တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် စစ်ရေးအရ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု ခြိမ်းခြောက်မှုများ သည် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ ချိုးဖောက်မှုနှင့် ဒေသတွင်း ရန်စမှုများနှင့် တူညီသည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

ဆက်လက်ပြီး နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ခြိမ်းခြောက်မှုများကို ထိရောက်စွာ အရေးယူရန် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီအား တိုက်တွန်းခဲ့ပြီး ရန်လိုမှုများကို တားဆီးရန် မိမိ ၏တာဝန်ကို ကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင်ရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။

ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ ပတ်သက်သည့်  အမေရိကန်၏ လုပ်ရပ်ကို ရှုတ်ချရန် နှင့် ဗင်နီဇွဲလား၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို ကာကွယ်ရန် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအား အီရန်က တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။

