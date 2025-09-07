အစ္စရေးလိုလားသော ကြော်ငြာများ အတွက် Google သည် ဒေါ်လာ ၄၅ သန်း ရရှိ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Sahar News နှင့် Drop Sight News အစီရင်ခံစာ အရ ဤ ၆ လတာ သဘောတူညီချက်အရ၊ ဇီယွန်အစိုးရ၏ မက်ဆေ့ချ် များကို မြှင့်တင်မည်ဖြစ်ပြီး ဂါဇာရှိ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်း၏ အရေး ပါမှုကို လျှော့ချမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ဇွန်လနှောင်းပိုင်းတွင် နိဂုံးချုပ်ခဲ့သည့် ဤသဘောတူညီချက်တွင် ကုမ္ပဏီ "Google" သည် နေတန်ယာဟု၏ ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေးဗျူဟာ၏ အဓိကအချက်အချာကျသော အချက်အချာဖြစ်ပါတယ်။
ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသသို့ ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ လောင်စာဆီနှင့် ဆေးဝါးများ ဝင်ရောက်မှုအား ပိတ်ပင်လိုက်ပြီးနောက် ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် Google ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ဂါဇာကမ်းမြောင် ဒေသတွင် အငတ်ဘေးရှောင်မှုကို အခြေခံ၍ အစ္စရေးအစိုးရအဖွဲ့၏ ကျယ်ပြန့်သော ဝါဒဖြန့်မှုများ စတင်ခဲ့ ကြောင်း မှတ်သားဖွယ်တွေ့ရှိရပါတယ်။
ဤအရာ၏ ရှင်းလင်းသော ဥပမာမှာ "ဂါဇာတွင် အစားအစာ ရှိသည်! နှင့် Google ၏ YouTube၊ Video 360 နှင့် Display တို့မှ ဖြန့်ဝေနေသည့် အခြားသော အရေးဆိုမှုတိုင်းသည် လိမ်ညာခြင်းဖြစ်သည်" ဟူသော ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသော ဗီဒီယိုတစ်ခု၏ ရလဒ် ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရသည် အမေရိကန် ဆိုရှယ်မီဒီယာ ပလပ်ဖောင်း "X" တွင် ဒေါ်လာ ၃ သန်းနှင့် ပြင်သစ်-အစ္စရေး ပလပ်ဖောင်း Outbrain/Teads တွင် ဇီယွန်ဝါဒီများ ဖြန့်ကျက်ရန် ဒေါ်လာ ၃ သန်း သုံးစွဲခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရ၏ ဝါဒဖြန့်ချိရေးယန္တရားသည် ကုလသမဂ္ဂကပင် ဂါဇာကို အငတ်ဘေးဒဏ်ခံနေရသော ဒေသအဖြစ် တရားဝင်ကြေညာထားချိန်အထိ အပြည့်အဝလည်ပတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment