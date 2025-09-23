  1. Home
  2. ယဉ်ကျေးမှု
  3. အစီရင်ခံစာ

မနက်ပိုင်း တွင် ‌ရေနွေးသောက်ခြင်း ၏ အကျိုးကျေးဇူးများ

၂၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၁၆:၄၅
News ID: 1730368
မနက်ပိုင်း တွင် ‌ရေနွေးသောက်ခြင်း ၏ အကျိုးကျေးဇူးများ

မနက်ပိုင်း တွင် ‌ရေနွေးသောက်ခြင်း ၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို အဗ်နာ ချစ်ပရိသတ်ကြီး အတွက် အကျိုးရှိရန် တင်ပြ လိုက်ပါ တယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

မနက်ပိုင်း တွင် ‌ရေနွေးသောက်ခြင်း ဖြင့် အောက်ပါလူများအတွက် အကျိုး ကျေးဇူးရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

(၁)  ကျောနာနေသူများ

(၂)  အလွယ်တကူစိတ်ဆိုးသူများ                                            

(၃) အလွန်အမင်း စိတ်ဖိစီးမှုရှိသူများ

(၄) ကူးစက်ရောဂါ ရှိသူများ

မနက်ပိုင်းတွင် ရေနွေး သောက်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ

(၁) မနက်အချိန်တွင် ရေနွေး သောက်ခြင်းသည် ခန္ဓာကိုယ်၏ မီးလောင်ကွဲခြင်း (metabolism) ကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။

(၂) မနက်တွင် ရေနွေး သောက်ခြင်းသည် ဗိုက်အူလမ်းကြောင်းအတွင်း ဆီးချိုခြင်း၊ အစာမကြေခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။

(၃) မနက်တွင် ရေနွေး သောက်ခြင်းသည်  ကျောက်ကပ်တွင် ကျောက်တည် ဖြစ်ပေါ်မှုကို ကာကွယ် ပေးပါတယ်။

(၄) မနက်တွင် ရေနွေး သောက်ခြင်းသည်  ခေါင်းကို ထိုးထိုးနာခြင်း (မျက်နှာခေါင်း ကိုထိုးထိုး နာသော အမျိုးအစား) ကို သက်သာစေပါတယ်။

(၅) မနက်တွင် ရေနွေးသောက်ခြင်းသည် အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းရှိ ပစ္စည်းများကို လွယ်လွယ် ကူကူ ရွှေ့ပြောင်းပေးပါတယ်။

ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ရေနွေး သောက်သင့်သလဲ?

(၁) မနက်နိုးတတ်တာနှင့် ဘာမှမစားခင် အလွတ်အူနှင့် သောက်ဖို့က အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။

(၂) ရေနွေး သောက်ပြီးနောက် ၃၀ မိနစ်ခန့် ကြာမှ မနက်စာ စားကို လုပ်သင့်ပါတယ်။

(၃) ရေနွေး ဆိုလို့  ကော်ဖီသောက်တတ်သည့် အပူအတိုင်း (အပူ 40-50°C)  ဖြစ်သင့်ပါတယ်။

(၄) နှုတ်ခမ်းမလောင်ဘဲ သက်သာစွာ သောက်လို့ရတဲ့အပူဖြစ်ရမည်။

(၅)  တစ်ကွက် သို့မဟုတ် နှစ်ကွက် သောက်ရပါမယ်။ (200–400 ml)

သတိပြုရန်အချက်များ

(၁) အလွန်ပူလွန်းတဲ့ရေနွေး မသောက်ပါနှင့်။ ခံတွင်းလောင်နိုင်ပါတယ်။

(၂)ဆီးကျင်နေတဲ့သူများ၊ နှလုံးဖိအားမြင့်သူများကတော့ ဆရာဝန် နှင့် ဆွေးနွေးပြီးမှ သောက်သင့်ပါတယ်။

မှတ်ချက် ။ ။ မိမိ ၏ မနက် အိပ်ရာထ ချိန် ပြီးနောက် ရေနွေး သောက်ခြင်း ဖြင့်  စတင်သင့်ပါတယ်။

Darman Sahat (ခ) ကျန်းမာရေး ကုသမှု

.......................................................

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha