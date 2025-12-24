  1. Home
ဖစာဒ်ဒီ (ခ) ပြဿနာပြုလုပ်သူ၊မကောင်းမှု ပြုလုပ်သူ ၊ ဖျက်ဆီးသူ သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ၏ အသိ ပညာအတွင်း၌ ရှိနေ

၂၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၂၃:၄၈
News ID: 1765854

ဖစာဒ်ဒီ (ခ) ပြဿနာပြုလုပ်သူ၊မကောင်းမှု ပြုလုပ်သူ၊ ဖျက်ဆီးသူ အား အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် သည် ခြိမ်းခြောက် တော်မူထားပါ တယ်။ သောင်ဟီးဒ် (ခ) တစ်ဆူတည်း အရှင် ဝါဒ နှင့် ဆန့်ကျင် ခြင်း မျက်နှာ လွဲ ခြင်းသည် ဖစာဒ် (ခ) ပြဿနာ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် ၏  စူရဟ် အာလေ အင်န်မရာန် ၏ အာယသ်တော် အမှတ် ၆၃ တွင် လာရှိသည်မှာ  -

بسم الله الرحـــمن الرحــــیم

فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿آل عمران، 63﴾

အဓိပ္ပာယ် - ယင်းနောက်ပိုင်းတွင်ပင် ၎င်းတို့သည် သွေဖည်သွားပါက အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် သည် ပြဿနာ လုပ်သူများ ၊ မကောင်းမှု ပြုသူများ  ၊ ဖျက်ဆီးသူများ ကို ကောင်းစွာသိတော်မူ၏။

သဖ်စီးရ်  ကုရ်အာန်

(၁) ဖစာဒ်ဒီ (ခ) ပြဿနာပြုလုပ်သူ၊မကောင်းမှု ပြုလုပ် သူ၊ ဖျက်ဆီးသူ အား အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် သည် ခြိမ်းခြောက် တော်မူ ထားပါ တယ်

(၂) သောင်ဟီးဒ် (ခ) တစ်ဆူတည်း အရှင် ဝါဒ  နှင့် ဆန့်ကျင် ခြင်း မျက်နှာ လွဲ ခြင်းသည် ဖစာဒ် (ခ) ပြဿနာ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။

(၃) အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် သည် ပြဿနာ လုပ်သူများ မကောင်းမှု ပြုသူများ ကို ကောင်းစွာ သိတော်မူပါ တယ်။

(၄) ခရစ်ယာန်များသည် အမြဲတမ်း ပြဿနာရှာ သူများ ဖြစ်ပါတယ်။

သဖ်စီးရ် ရာဟ်နိုမာ - အာယာသွလ္လာဟ် ရဖ်စန်ဂျာနီ

