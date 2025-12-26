  1. Home
အေမာမ်ခိုမေနီ(ရ.ဟ)ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာဆုကို လက်ခံရယူပြီးနောက် အိန္ဒိယ ရှီအဟ်အိုလမာ ကောင်စီ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအား ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာ ကြိုဆို။ ။ video

၂၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၁၆:၀၄
News ID: 1766351
အဗ်နာ ။ ။ အိန္ဒိယ ရှီအဟ်အိုလမာ ကောင်စီ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး H.I ဆယက်ဒ် ကလ်ဘေ ဂျဝါဒ် နကဝီ သည် အတွေးအခေါ် နှင့် အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးကို မြှင့်တင်ပေးသည့်အတွက် အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာဆု ကို လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဆုယူပြီးနောက် ဥတ္တရပရာဒေ့ရှ်ပြည်နယ်၏ မြို့တော် လက်ခ်နောင်း လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိလာချိန်တွင် ရှီအဟ် မွတ်စလင်မ် များက နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပြီး ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။

