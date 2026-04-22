ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားတွင် သင်္ဘောနှစ်စင်း ဖမ်းဆီးခံရ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ရေတပ်သည် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားတွင် ချိုးဖောက်သော သင်္ဘော နှစ်စင်းကို ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပြီး တစ်စင်းမှာ ဇီယွန်နစ်အစိုးရပိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ IRGC ရေတပ်၏ ကြေငြာချက်အရ ဤသင်္ဘောနှစ်စင်းကို ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့ နံနက်တွင် အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၏ ရေပိုင်နက်သို့ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ စာရွက်စာတမ်းများနှင့် အထောက်အထားများကို စစ်ဆေးရန် လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။
IRGC ရေတပ်သည် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်စွာ စီမံခန့်ခွဲရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဇီယွန်နစ်အစိုးရပိုင် "MSC-FRANCESCA" သင်္ဘောနှင့် "EPAMINODES" သင်္ဘောတို့ကို ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
တတိယအကြိမ် အမေရိကန်၊ အစ္စရေး ကျူးကျော်စစ်ပွဲစတင်ကတည်းက အီရန်သည် အမေရိကန်နှင့် ဇီယွန်နစ် အစိုးရ၏ အကျိုးစီးပွားများကို ဆောင်ရွက်ပေးသော သင်္ဘောများကို ဖမ်းဆီးမည်ဟု သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ IRGC မှ EPAMINODES သင်္ဘောသည် “ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ၊ ရေကြောင်းအကူအညီပေးရေးစနစ်များကို အကြိမ်ကြိမ် ချိုးဖောက်ခြင်း နှင့် အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းဖြင့်၊ ရေကြောင်းလုံခြုံရေးကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေခြင်းဖြင့်” ဟော်မုဇ် ရေလက်ကြားကို လျှို့ဝှက်ဖြတ်သန်းရန် ကြိုးစားနေကြောင်း ကြေညာခဲ့ပြီး IRGC ရေတပ်၏ ထောက်လှမ်း ရေးထောက်လှမ်းရေးမှ ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။
IRGC ရေတပ်က “ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားတွင် အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၏ ကြေညာထားသော ရေကြောင်း သွားလာရေးအတွက် ဥပဒေများ အကောင်အထည်ဖော်မှုကို နှောင့်ယှက်ရန် မည်သည့် လုပ်ဆောင် ချက် နှင့် မဆို ဤမဟာဗျူဟာမြောက်ရေလမ်းကြောင်း၏ ဘေးကင်းသောဖြတ်သန်းမှုနှင့် ဆန့်ကျင်သော လုပ် ဆောင် ချက်များကို အဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်သွားမည်” ဟု အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
