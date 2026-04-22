အိုမန်အနီးရှိ ရေကြောင်းမတော်တဆမှု၊ သင်္ဘောတစ်စင်း ပစ်ခတ်ခံရ

၂၃ ဧပြီ ၂၀၂၆ - ၀၀:၄၆
News ID: 1805288
ဗြိတိသျှရေကြောင်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့၏ အဆိုအရ အိုမန်နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဘက်ရှိ သင်္ဘောတစ်စင်းကို ပစ်မှတ် ထား တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး ပြင်းထန်စွာ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Mehr သတင်းဌာန၏ အစီရင်ခံစာအရ အိုမန်နိုင်ငံအနီးရှိ ပင်လယ်ပြင်တွင် သင်္ဘောတစ်စင်း မတော်တဆမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး သင်္ဘောကို ပစ်ခတ်ခံရပြီး ပြင်းထန်စွာ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်ဟု ဆိုပါတယ်။

 အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ ဗြိတိသျှရေကြောင်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့မှ အိုမန်နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဘက် ရေမိုင် ၁၅ မိုင်အကွာတွင် ရေကြောင်းမတော်တဆမှု သတင်းတစ်ပုဒ် လက်ခံရရှိထားကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။

 သတင်းအရ သင်္ဘောသည် ပစ်ခတ်ခံရပြီး ပြင်းထန်စွာ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ယခုအချိန်အထိ ဖြစ်ရပ်၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ သင်္ဘော၏ အမည်၊ တိုက်ခိုက်သူနှင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၏ သဘော သဘာဝကို မဖော်ပြရသေးကြောင်း သိရပါတယ်။

