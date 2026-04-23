အစ္စရေးတွင်ထိန်းသိမ်းခံထားရသောပါလက်စတိုင်းအမျိုးသမီး၇၀၀သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNA သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ပါလက်စတိုင်းအခွင့်အရေးစင်တာတစ်ခုက ဂါဇာစစ်ပွဲစတင်ကတည်းက အစ္စရေးစစ်သားများ ပြုလုပ်ကြသည့် အကျဉ်းထောင်များတွင် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှု၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှောင့်ယှက်မှုနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ မပေးဆောင်မှု ကဲ့သို့သော ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများ နှင့် ရင်ဆိုင်နေရသော ပါလက်စတိုင်းအမျိုးသမီးရာပေါင်းများစွာကို ဖမ်းဆီးခဲ့ ထားရ ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
၂၀၂၆ ခုနှစ် ဧပြီလအစီရင်ခံစာတွင် ပါလက်စတိုင်းအကျဉ်းသားများအသင်းက ၂၀၂၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်နေ့မှစ၍ အစ္စရေးစစ်သားများသည် ပါလက်စတိုင်းအမျိုးသမီး ၇၀၀ ကို ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း ကြေညာ ခဲ့ပါတယ်။ အစီရင်ခံစာအရ အမျိုးသမီးအများစုကို အနောက်ဘက်ကမ်း၊ ဂျေရုဆလင်နှင့် ၁၉၄၈ ခုနှစ် သိမ်းပိုက်ထားသော နယ်မြေများတွင် ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး အချို့မှာ ဂါဇာကမ်းမြောင်တွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်။
ဇီယွန်နစ်အစိုးရ၏ "ဒါမွန်ထောင်" အပါအဝင် အကျဉ်းထောင်အမျိုးမျိုးတွင် ထိန်းသိမ်းခံထားရသော ပါလက်စတိုင်းအမျိုးသမီးအရေအတွက်မှာ သိသိသာသာ မြင့်တက်လာကြောင်း သတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ ပါလက်စတိုင်းအကျဉ်းသားများအသင်း၏ အစီရင်ခံစာတွင် ဤအမျိုးသမီးများသည် ဇီယွန်နစ်ထောင်များတွင် ရိုက်နှက်ခြင်း၊ အရှက်ရစေသော ရှာဖွေမှုများ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှောင့်ယှက်မှုနှင့် ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင် နေရ ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ဇီယွန်နစ်ထောင်များတွင် အမျိုးသမီးများသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကို တမင်တကာ ဆုံးရှုံး နေရကြောင်း သတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီး ယင်းကြောင့် အမျိုးသမီးအများအပြားသည် ရောဂါများ ကူးစက်ခံရနိုင်ကြောင်း သတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
ဇီယွန်နစ်ထောင်များတွင် အကျဉ်းသားများ၊ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးအကျဉ်းသားများသည် ငတ်မွတ် ခေါင်းပါးခြင်း၊ တစ်ကိုယ်တည်းနေထိုင်ခြင်း၊ မိသားစုများထံမှ လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အရင်းအမြစ်များ ဆုံးရှုံးခြင်းမှတစ်ဆင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရကြောင်း သတိ ပြုသင့်သည်။
ဤအမျိုးသမီးများကို တရားဝင်ဖမ်းဆီးခြင်းဆိုင်ရာ ဇီယွန်နစ်ဥပဒေအရ ဖမ်းဆီးခံထားရခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့အား တရားစွဲဆိုခြင်းနှင့် တရားဝင်တရားရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းမရှိဘဲ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း သတိပြု သင့်ပါတယ်။
ဖမ်းဆီးခံထားရသော အမျိုးသမီးများတွင် မိခင်များ၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူများနှင့် သတင်းထောက်များ ပါဝင်ပါတယ်။ ပါလက်စတိုင်းအကျဉ်းသားများအသင်း၏ အစီရင်ခံစာတွင် ဂါဇာတွင် ဇီယွန်နစ်စစ်သားများက ဖမ်းဆီးထားသော အမျိုးသမီးများစွာကို စစ်စခန်းများတွင် ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
ထိုအမျိုးသမီးများစွာ ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း သတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ အစ္စရေးတွင် ထိန်းသိမ်းခံ ထား ရသော အမျိုးသမီးအရေအတွက် များပြားနေသောကြောင့် ဤအပြစ်မဲ့အကျဉ်းသားများနှင့် ပတ်သက်၍ ချက်ချင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများနှင့် အစီအမံများ စတင်ရန် ပါလက်စတိုင်းအကျဉ်းသားများအသင်းမှ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများထံ မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ပါတယ်။
