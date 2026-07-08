  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

အီရန်ကို ပြိုကွဲ ရန် ကြိုးပမ်းမှုများ မအောင်မြင်ဘဲ ပိုမို၍ စည်းလုံးစေခဲ့ကြောင်း တိုင်ခ် ဟီကီ ပြောဆို

၈ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၀၈:၀၀
News ID: 1837099
အီရန်ကို ပြိုကွဲ ရန် ကြိုးပမ်းမှုများ မအောင်မြင်ဘဲ ပိုမို၍ စည်းလုံးစေခဲ့ကြောင်း တိုင်ခ် ဟီကီ ပြောဆို

အိုင်ရစ်ရှ် ရုပ်ရှင်ဖန်တီးသူ(ခ)ဒါရိုက်တာ ၊ စာရေးဆရာ နှင့် လူမှုရေးလှုပ်ရှားသူ တိုင်ခ် ဟီကီက အီရန်တွင် လူသန်းချီ ဖြင့် ပြုလုပ်သော အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး၏ ဈာပနအခမ်းအနား ၏ ပုံရိပ်တစ်ခုကို မျှဝေပြီး အီရန်ကို ပြိုကွဲရန် ကြိုးပမ်းမှုများသည် နောက်ဆုံးတွင် အီရန်သာမက ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ လွတ်လပ်ရေး လိုလားသူများကိုပါ စည်းလုံးစေခဲ့ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဖော်ပြထားသည့် ပို့စ်တွင် Tehran Tadhg (@TadhgHickey) က “သူ (အမေရိကန် ၊အစ္စရေး) တို့က အီရန်ကို ပြိုကွဲဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ ရက်စက်မှုနဲ့ မိုက်မဲမှုက အီရန်တစ်နိုင်ငံတည်း မဟုတ်ဘဲ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ လွတ်လပ်ရေးကို တန်ဖိုးထားသူအားလုံးကိုပါ စည်းလုံးစေခဲ့တယ်” ဟု ရေးသားထားပါတယ်။

အိုင်ရစ်ရှ် တင်ထားသည့် ပုံမှာ သန်းနဲ့ချီသည့်လူအုပ်ကြီးအပြည့်ဖြင့် ပြည့်နှက်နေသည့် အာဇာနည် ခေါင်းဆောင် ကြီး၏ စျာပန အခမ်းအနား မြင်ကွင်းတစ်ခုကို အပေါ်မှ ရိုက်ကူးထားပြီး လူထု အလယ်တွင် အီရန်အလံများနှင့် အနီရောင် အလံများစွာလွှင့်ထူထားသည့် မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။

သွေးကြေးဆပ်ဖို့ တောင်းဆိုနေသည့် အနီရောင်အလံများနှင့် အီရန်အလံများကြောင့် အခမ်းအနား၏ အရေးကြီး လေးနက်သော အငွေ့အသက်ကို ပိုမိုထင်ရှားစေပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha