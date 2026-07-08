အမေရိကန်၏ ကျူးကျော်မှုကို IRGC ၏ ပထမဆုံး အပြည့်အဝ တုံ့ပြန်မှုအနေဖြင့် အရေးကြီးသော အမေရိကန် စစ်စခန်း ၈၅ ခုကို ပစ်မှတ်ထား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အမေရိကန်သည် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို ချိုးဖောက်ပြီး အီရန် ကမ်းရိုးတန်းဒေသများကို တိုက်ခိုက်ပြီးနောက် အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်သည် ၎င်း၏ ကနဦး တုံ့ပြန်မှု စစ်ဆင်ရေး တွင် ဘာရိန်း၊ ကူဝိတ်နှင့် စလ်မာန်ဆိပ်ကမ်း ရှိ အရေးကြီးသော အမေရိကန် စစ်စခန်း ၈၅ ခုကို ဒုံးကျည်များ နှင့် ဒရုန်းများဖြင့် ပစ်မှတ်ထားမည်ဟု ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
IRGC မှ ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်တစ်ခုအရ အီရန်တွင် အသက်ပေးခဲ့သော နိုင်ငံ၏ ခေါင်းဆောင်ကြီး ၏ သမိုင်းဝင် ဈာပနအခမ်းအနား နှင့် အီရတ်တွင် လူသန်းပေါင်းများစွာ၏ ခမ်းနားသော နှုတ်ဆက်ပွဲအပြီးတွင် အမေရိကန် သည် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို ချိုးဖောက်ပြီး ဟော်မော့ဇ်ဂါန် နှင့် မာဟ်ရှဟ်ရ် ကမ်းရိုးတန်း ဒေသများရှိ ကမ်းရိုးတန်းစခန်းများနှင့် စစ်ဘက်မဟုတ်သော စင်တာများကို လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ ပြီး ၎င်းသည် အစ္စလာမ်မာဘတ်၏ နားလည်မှုကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ချိုးဖောက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ကျူးကျော်မှုကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် IRGC ၏ ရေတပ်နှင့် လေတပ်များသည် ပူးတွဲဒုံးကျည်နှင့် ဒရုန်းစစ်ဆင်ရေးတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဘာရိန်းနိုင်ငံ၊ စလ်မာန် ဆိပ်ကမ်း ရှိ အမေရိကန် ပဉ္စမရေတပ်ဧရိယာနှင့် ကူဝိတ်နိုင်ငံရှိ အလီအယ်လ်စာလင်မ်လေတပ်စခန်း အပါအဝင် အမေရိကန်စစ်ဘက်ပစ်မှတ် ၈၅ ခုကို ထိမှန်ခဲ့ ကြောင်း ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။
စစ်ဆင်ရေးကို အနှောင့်အယှက်ပေးရန် ကြိုးစားနေသော အမေရိကန် MQ-9 ဒရုန်းတစ်စင်းကိုလည်း စစ်ဆင်ရေးအတွင်း ပစ်ချခဲ့ကြောင်း IRGC က ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါ တယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment