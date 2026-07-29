ယူအေအီးက အီရန်နှင့် တင်းမာမှု လျှော့ချရန် ကြိုးပမ်းမှုများ အရှိန်မြှင့်၊ ဗြိတိန်မီဒီယာ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံချက်အရ ဗြိတိန်သတင်းစာ Financial Times သည် သတင်းရင်းမြစ်များကို ကိုးကား၍ ဖော်ပြရာတွင်၊ ယူအေအီးသမ္မတ ရှိတ်ခ် မိုဟမ္မဒ် ဘင်န် ဇာယေဒ် က အီရန်နှင့် တင်းမာမှုကို လျှော့ချ ပြီး နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်အတွက် ၎င်း၏ ညီအစ်ကို သုံးဦးကို တာဝန် ပေးအပ် ထားကြောင်း သိရပါတယ်။
အစီရင်ခံချက်အရ လက်ရှိ ဒေသတွင်း အခြေအနေမှာ စစ်ပွဲ အပြည့်အဝလည်း မဟုတ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး အပြည့်အဝလည်း မဟုတ်ဘဲ မရေရာသည့် အခြေအနေတစ်ရပ် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။ ထိုသို့သော အခြေအနေတွင် ယူအေအီးခေါင်းဆောင်ပိုင်းသည် ဒေသတွင်း တင်းမာမှုများ ထပ်မံ မကြီးထွားလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ လိုက်လျောညီထွေရှိသော သံတမန်ရေး မဟာဗျူဟာကို ဦးစားပေး ကျင့်သုံးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် ယခင်က အီရန် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များက အီရန်ကို ဆန့်ကျင်သည့် စစ်ဆင်ရေးများတွင် ယူအေအီး၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် အမေရိကန်နှင့် ပွင့်လင်းစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲကာ တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ယူအေအီးအတွင်းရှိ အချို့သော ပစ်မှတ်များကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment