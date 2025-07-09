အမေရိကန် ၏ B-2 ဗုံးကြဲလေယာဉ်သည် အီရန်၏နျူကလီးယားစက်ရုံများကို တိုက်ခိုက်ပြီးနောက် အရေးပေါ် ဆင်းသက် / တပ်ခွဲတစ်ခု ပျောက်ဆုံး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr News Agency ၏ အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန် B-2 မဟာဗျူဟာ ဗုံးကြဲလေယာဉ်သည် အီရန်၏ ငြိမ်းချမ်းသော နျူကလီးယား စက်ရုံများကို အမေရိကန်၏ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်း အရေးပေါ် ဆင်းသက် ခဲ့ရကြောင်း နိုင်ငံတကာ မီဒီယာများတွင် ပျံ့နှံ့နေသည့် သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။
Economic Times နှင့် NDTV တို့က မကြာသေးမီရက်များအတွင်းတွင် အမေရိကန်လေတပ်၏ B-2 Spirit ကိုယ်ပျောက် ဗုံး ကြဲလေယာဉ်များသည် အီရန်၏နျူကလီးယားစက်ရုံများကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသော်လည်း စစ်ဆင် ရေး အပြီးတွင် လေယာဉ်များသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကြုံတွေ့ခဲ့ရသော်လည်း တပ်ခွဲတစ်ခုလုံး ပြန် မလာ သေး ကြောင်း သိရပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ အနည်းဆုံး B-2 ဗုံးကြဲလေယာဉ်တစ်စင်းသည် ဟာဝိုင်အီရှိ Daniels အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ အရေးပေါ်ဆင်းသက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း MYTEE 14 ဟုခေါ်ဆိုသည့် ဆိုင်းဘုတ်ပါရှိသည့် လေယာဉ်သည် အမည်မသိနည်းပညာချို့ယွင်းမှုနှင့် ဆင်းသက်ချိန်မှစ၍ ရပ်နား ထားကြောင်း လေယာဉ်၏ ချို့ယွင်း မှုနှင့် ပြုပြင်မှုအသေးစိတ်ကို လျှို့ဝှက်ထားကြောင်း သိရပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းတွင် NDTV က အီရန်အပေါ် လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု၏ ရလဒ်များသည် B-2 လေယာဉ်အချို့ ပြန်မလာနိုင်ခြင်းကြောင့် အမေရိကန်အတွက် မထင်မှတ်ဘဲ တုန်လှုပ်ချောက်ချားသွားကာ ၎င်းတို့၏ မည်သည့် နေရာတွင် ရှိနေသည်ကို မေးခွန်းများစွာ ထွက်ပေါ်လာစေကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment