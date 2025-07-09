  1. Home
မှတ်ပုံတင်နှင့် ဘဏ်အကောင့်များ ငှားရမ်းပါက တည်ဆဲဥပဒေဖြင့် အရေးယူမည်ဟု စစ်ကောင်စီ သတိပေး

၁၀ ဇူလိုင် ၂၀၂၅ - ၀၀:၀၃
နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်တွေ၊ ဆင်းကတ်တွေနဲ့ Mobile Banking၊ ဘဏ်အကောင့်တွေကို အခကြေးငွေနဲ့ ရောင်းချ၊ ငှားရမ်းတာတွေ ပြုလုပ်ပါက တည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့ အရေးယူခံရမယ်လို့ စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ သတင်းစာတွေကတဆင့် သတိပေးထားပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

၂၀၂၁ အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အွန်လိုင်း‌လောင်းကစား‌တွေ အပါအဝင် ကျားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေ ပိုမိုများပြားလာနေပါတယ်။ အွန်လိုင်းလောင်းကစားဂိမ်းတွေဟာ အခြေခံလူတန်းစား‌တွေကြား ပျံ့နှံ့နေပြီး စစ်ကောင်စီကလည်း ထိရောက်စွာ အရေးယူနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်နေသူတယောက်က “အခုလိုကတော့ ကြေညာနေတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့မှာကျ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူတာ မရှိပါဘူး။ အခု နေရာတိုင်းလိုလို ဖုန်းနဲ့ ကျွဲဂိမ်းဆော့နေကြတဲ့သူတွေများတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။

အွန်လိုင်းလောင်းကစားဂိမ်းတွေမှာ အများအားဖြင့် Kpay၊ Wave Pay တွေကတဆင့် ငွေသွင်းကြရတာဖြစ်ပြီး Kpay၊ Wave Pay အကောင့်ပေါင်းများစွာနဲ့ လည်ပတ်နေတဲ့အပြင် Social Media တွေမှာလည်း အွန်လိုင်းလောင်းကစားဂိမ်းကြော်ငြာတွေ များပြားနေပေမဲ့ အရေးယူမှု တစုံတရာ မတွေ့ရသေးပါဘူး။

