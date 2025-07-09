  1. Home
ယီမင် တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အစ္စရေး ကုန်သွယ်သင်္ဘော Magic Seas လုံးဝနစ်မြုပ်သွား ၊ ဗီဒီယို /ဓာတ်ပုံများ

၉ ဇူလိုင် ၂၀၂၅ - ၁၁:၁၄
ယီမင် တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အစ္စရေး ကုန်သွယ်သင်္ဘော Magic Seas လုံးဝနစ်မြုပ်သွား ၊ ဗီဒီယို /ဓာတ်ပုံများ

အန်ဆွာရိုလ္လာဟ် ယီမင် သည် အစ္စရေး ဆိပ်ကမ်းများသို့ ဦးတည်သွားသော သင်္ဘောကို ပစ်မှတ်ထားပြီး တိုက် ခိုက်ခဲ့ ပါတယ်။ ထိုသင်္ဘောသည် ပင်လယ်ထဲ နစ်မြုပ်သွားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Mehr News Agency ၏ အစီရင်ခံစာအရ ယီမင်နိုင်ငံမှ အန်ဆွာရိုလ္လာဟ် အဖွဲ့  သည် « Magic Seas » ဟုခေါ်သော အစ္စရေးသင်္ဘောကို ပစ်မှတ်ထားခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ထိုသင်္ဘော  နစ်မြုပ်သွားသည့် ဗီဒီယိုနှင့် ဓာတ်ပုံများကို ထုတ် ပြန်ခဲ့ ပါတယ်။

အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ၊ ယီမင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးချုပ် ယဟ်ယာ စရီးအ်က အစ္စရေးဆိပ်ကမ်းများဆီသို့ ဦးတည်သွားမည့် သတိပေးချက်များကို အကြိမ်ကြိမ် လျစ်လျူရှုပြီးနောက် « Magic Seas » အား ပစ်မှတ် ထား တိုက်ခိုက် ခဲ့ကြောင်း ပြီးတော့ သင်္ဘောဟာ ပင်လယ်နီ၏ ရေနက် ပိုင်းတွင် လုံးဝနစ်မြုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါ တယ်။

ဆက်လက်ပြီး ဗိုလ်မှူးချုပ် ယဟ်ယာ စရီးအ် က အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်၏  ကျေးဇူးတော်ကြောင့် « Magic Seas » သည် လုံး၀ နစ်မြုပ်သွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း သင်္ဘောပိုင်ဆိုင်သည့် ကုမ္ပဏီသည် ယီမင်မှ ထုတ်ပြန်သော သတိပေးချက်များကို အကြိမ်ကြိမ် လျစ်လျူရှုခဲ့ပြီး ပါလက်စတိုင်း ဆိပ်ကမ်းများသို့ ဦးတည်သွားခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

ယီမင်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း အစ္စရေးကုန်သွယ်သင်္ဘော « Magic Seas » လုံးဝနစ်မြုပ်သွားသည့် ဗီဒီယို/ဓာတ်ပုံများ

အထက်ဖော်ပြပါ ကုမ္ပဏီ၏ အခြားသင်္ဘောသုံးစင်းသည်လည်း မကြာသေးမီရက်များအတွင်း အစ္စရေး ဆိပ်ကမ်းများသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်း၊ ယီမင်ရေတပ်၏ ရှင်းလင်းသောသတိပေးချက်များကို ပြတ်ပြတ် သားသား ချိုးဖောက်မှုဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်မှူးချုပ် ယဟ်ယာ စရီးအ်က ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

သင်္ဘောပေါ်ရှိ ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်ခံရမှုနှင့် နောက်ဆက်တွဲနစ်မြုပ်မှု အဆင့်အားလုံးကို ရှင်းလင်းစွာ မြင်တွေ့နိုင် သည့် Magic Seas ပျက်ဆီးနစ်မြုပ်မှု ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ယီမင်မီဒီယာများက ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။

ဂါဇာကမ်းမြောင်က တိုက်ခိုက်မှုတွေ ရပ်ပြီး အစ္စရေးက ပါလက်စတိုင်း ပြည်သူတွေအပေါ် ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကနေ မရပ်မနား ဇီယွန်ဝါဒီတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားနဲ့ သူတို့ရဲ့ ဆက်စပ် စီးပွားဖြစ် သင်္ဘောတွေကို ဆက်လက် ပစ်မှတ်ထားနေဦးမယ်လို့ အန်ဆွာရိုလ္လာဟ် က ကြေညာတဲ့ အချိန်မှာ ဤအဖြစ် အပျက်ဟာ ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။

