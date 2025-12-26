ခရစ္စမတ်ပျော်ရွှင်မှုကို မျှဝေရန် အီရန်သမ္မတ ခရစ်ယာန် အာဇာနည် ၏ နေအိမ်သို့ သွားရောက်လည်ပတ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ အဆိုအရ ယေရှုခရစ်တော် မွေးဖွားခြင်း (ခ) ခရစ္စမတ် မတိုင်မီညတွင် အီရန်သမ္မတ ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း သည် အီရန်ခရစ်ယာန်အသိုင်းအဝိုင်းဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ အာဇာနည် ရာဇ်မစ်ခ် ခါချာတူရီယန်၏ နေအိမ်သို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏မိသားစုနှင့် စကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အာဇာနည်များ၏ မြင့်မားသော အဆင့်အတန်းကို ဂုဏ်ပြုရန်၊ ၎င်းတို့၏ မိသားစုများ၏ စိတ်ရှည်သည်းခံမှုနှင့် စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုကို တန်ဖိုးထားရန်နှင့် ခရစ္စမတ်နှင့် နှစ်သစ်ကူး နှုတ်ခွန်းဆက်စကားများ ပြောကြားရန်ဖြစ်ပါတယ်။
အီရန်သမ္မတက အာဇာနည်အကြောင်း ပြန်ပြောင်းပြောပြရင်း အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်မှု၊ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ပထဝီဝင်နယ်နိမိတ်များကို ကာကွယ်ရာတွင် အီရန် လူမျိုးအားလုံး နှင့် အီရန်နိုင်ငံ သား ဘာသာပေါင်းစုံ ၏ အခန်းကဏ္ဍသည် ယှဉ်နိုင်စရာမရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး အီရန် သမ္မတ က သန့်ရှင်းသောကာကွယ်ရေးအတွင်း ခရစ်ယာန်အာဇာနည်များ၏ စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံမှုကို အီရန်နိုင်ငံ၏ နက်ရှိုင်းသော စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှု၏ ထင်ရှားသော လက္ခဏာတစ်ရပ် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း က အာဇာနည် ခါချာတူရီယန်၏ မိသားစု၏ စိတ်ရှည်သည်းခံမှုနှင့် ဇွဲလုံ့လကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုရင်း ယနေ့ နိုင်ငံတော် ရရှိနေသော ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် စွမ်းအားသည် အာဇာနည်များ၏ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုများနှင့် ၎င်းတို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော မိသားစုများ၏ ဇွဲလုံ့လတို့၏ ရလဒ်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဤချစ်လှစွာသော သူတို့အား ကျေးဇူးတင်ရန်မှာ အစိုးရအရာရှိများ၏ တာဝန်ဝတ္တရား ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အာဇာနည်များ ရှေ့တွင် မိမိတို့ အရှက် ကွဲမည် မဟုတ် ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
