ဒေသတွင်း ရှိ မည်သည့် နိုင်ငံကို မှ F-35 ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ပေးမည် မဟုတ်ကြောင်း အကြမ်းဖက် နေတန်ယာဟု ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRAN Uurdu သတင်းစာမျက်နှာ ၏ အစီရင်ခံစာအရ အကြမ်းဖက် နေတန်ယာဟု က ကျွန်ုပ်တို့၏ လေကြောင်း အသာရယူနိုင်မှုသည် ကျွမ်းကျင်သော လေယာဉ်မောင်းများ၊ လမ်းညွှန်များနှင့် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး လေယာဉ်များ၏ ပိုင်ဆိုင်ပြီး ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကြောင့် ရရှိလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထိုအသာရယူထားမှု ကို အားနည်းအောင် လုပ်ရန် ကြိုးစားသူ မည်သူမဆိုကို ကျွန်ုပ်တို့ တားဆီးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
တစ်နည်းအားဖြင့် အကြမ်းဖက် နေတန်ယာဟု အနေဖြင့် အာရှ အရှေ့ အလယ်ပိုင်း ရှိ မည်သည့် အာရပ် နိုင်ငံကိုမျှ F-35 ဝယ် ခွင့် ပေးမည် မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပို၍ ရှင်းအောင် ဆိုရလျင် အကြမ်းဖက် နေတန်ယာဟု အစ္စလာမ် နိုင်ငံများ သူထက် လေကြောင်း သာမည် တန်တူ ဖြစ်မည် ကို အလွန် ကြောက်ပြီး စိုးရိမ် နေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
