ယနေ့ ခရစ္စမတ်နေ့တွင် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် လက်ဘနွန်အမျိုးသမီး မှ ဟစ်ဘွလ္လာဟ် ခေါင်းဆောင် ရှဟီးဒ် နှစ်ဦး အား ဂုဏ်ပြု

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ဓာတ်ပုံပါအတိုင်း ယနေ့ ခရစ္စမတ်နေ့တွင် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် လက်ဘနွန်အမျိုးသမီး မှ ဟစ်ဘွလ္လာဟ် ခေါင်း ဆောင် ရှဟီးဒ် နှစ်ဦး ဖြစ်သည့် ရှဟီးဒ် H.I ဆယက်ဒ် ဟစန် နစရိုလ်လ္လာဟ် နှင့် ရှဟီးဒ် H.I ဆယက်ဒ် ဟာရှင်မ် ဆဖီးယွဒ်ဒီးန် တို့အား ဂုဏ်ပြု ခဲ့ပါတယ်။
ရှဟီးဒ် H.I ဆယက်ဒ် ဟစန် နစရိုလ်လ္လာဟ် နှင့် ရှဟီးဒ် H.I ဆယက်ဒ် ဟာရှင်မ် ဆဖီးယွဒ်ဒီးန် တို့အား ဂုဏ်ပြုလေးစား သည်မှာ ဓာတ်ပုံပါ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် လက်ဘနွန်အမျိုးသမီး တစ်ဦး တည်းသာ မဟုတ်ဘဲ အခြား ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင် လက်ဘနွန် အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ ၊ကလေးသူငယ်များ ၊ သက်ကြီးရွယ်အို များ နှင့် စွန်နီ လက်ဘနွန် နိုင်ငံသားများလည်း ပါဝင်ကြောင်း သတိပြုရမည် ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ဘနွန် နိုင်ငံ တွင် ဟဇရသ် ယူရှအ်ဘင်န် နွန် (အ.စ) ၊ ဟဇရသ် ယူစွဖ် (အ.စ) ၊ ဟဇရသ် ရှီစ် (အ.စ) နှင့် အခြား နဘီတမန်တော်ပေါင်း (အ.စ) ၁၀၀ ကျော် ၏ ဂူဗိမာန် တော်မြတ်များ တည်ရှိကြောင်း မှတ်သားထားသင့်ပါတယ်။
