စံပြုရမည့် အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ၏ စိတ်ဓာတ် နှင့် အီမာန်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ပုံတွင် မြင်တွေ့နေရသည့် ဓာတ်ပုံ ဟာ အီရတ်၊ ကူဝိတ်နယ်စပ်မှာ အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ၏ မိမိ၏ သား နှင့် တစ်ယောက် ဝဇူလုပ်နေသည့် အထီးကျန်ဆုံးပုံရိပ် တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
အီရန်ရှားဘုရင်က အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ကို ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) အီရတ်ကို သွားပြီး နေထိုင်တယ်။
အီရတ်မှာလည်း ဘတ်ပါတီကလည်း အေမာမ် (ရ.ဟ) ကို နှင်ထုတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ ဒါနဲ့ အေမာမ် ကူဝိတ် ကို ကြွသွားခဲ့တယ်။ သို့သော် ကူဝိတ်အစိုးရက လည်း အေမာမ် (ရ.ဟ) ဝင်ခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူး။
အီရန် လူမျိုးများ အတွက် မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်တစ်ခုဖြစ်သည့် မရ်ဂျအ်တစ်ပါးဖြစ်သည့် အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ဟာ အခြားမည်သူမျှမပါဘဲ မိမိ ၏ သားတော် ဆယက်ဒ် အဲဟ်မဒ် တစ်ဦးတည်းနှင့်အတူ သဲကန္တာရထဲတွင် တစ်ယောက်တည်း ဝဇူ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ဟာ စိတ်ပျက်အားငယ်မှု မရှိဘဲ မိမိ ၏ အရှင် အနှိုင်းမဲ့ အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် အပေါ် မျှော်လင့် ချက်များ အပြည့်အဝ ထားခဲ့ပါတယ်။
အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ၏ ဤ ဝဇူ ပြုခဲ့သည့် ပုံကို သမိုင်း က နောင်လာနောက်သားများ စံပြု နိုင်ရန် ထိန်းသိမ်း ထားပါတယ်။
ရှိသမျှ အာဏာ ရှင်များ ပေါင်းပြီး တစ်ခုတည်း ဖြစ်သွားပါစေ ။ လမ်းကြောင်းများ အားလုံးပိတ်သွားပါစေ ။ အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် တစ်ပါးတည်း အပေါ် မျှောင်လင့် အားကိုး ယုံကြည်ချက်အပြည့် နှင့် အလ္လာဟ် ငါနဲ့ အတူ ရှိနေတယ်။ ငါကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးမည်ဆိုသည့် သက်ဝင်ယုံကြည်မှူ ရှိလျင် အချိန် အ နှေး နှင့် အမြန် အတွင်း အောင်မြင် မှုကို ဆွတ်ခူးနိုင်ကြောင်း အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) က လက်တွေ့ ပြသသွားခဲ့ပါတယ်။
