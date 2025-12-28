အစ္စရေး သကတ်တမ်း ကုန်ဆုံးတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း နောက်ထပ်တိုက်ပွဲက သေချာနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဆယက်ဒ် အဗ်ဒိုလ်မလစ်က် အလ်ဟူစီ ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ဆယက်ဒ် အဗ်ဒိုလ်မလစ်က် အလ်ဟူစီ က မွတ်စလင်မ် နိုင်ငံတွေအတွင်း သစ္စာဖောက်လှုပ်ရှားမှုများ၏ အစီ အစဉ်တွေကို သတိပေးခဲ့ပြီး ဒီသစ္စာဖောက်များ ဟာ မွတ်စလင်မ် နိုင်ငံများ၏ ဘာသာရေးလက္ခဏာကို ပုံပျက် စေပြီး ရန်သူများ ကို လက်အောက်ခံစေဖို့ ရှာဖွေနေကြဖြစ်ကြောင်း ရန်သူများ၏ တကယ့်ရည်မှန်းချက်က မွတ်စလင်မ် နိုင်ငံတွေကြား စည်းလုံးရေးပျက်စီးအောင် အက်ကွဲကြောင်းတွေ ဖန်တီးဖို့ဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
ဆယက်ဒ် အဗ်ဒိုလ်မလစ်က် အလ်ဟူစီ က ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ် နှင့် သန့်ရှင်းသောနေရာများကို မလေး မစားပြုသည့် စော်ကားသည့် ဖြစ်ရပ်များကို ပြောကြားရာတွင် ရန်သူသည် ဤလုပ်ရပ်များမှတစ်ဆင့် မွတ်စလင်မ် များ၏တုံ့ပြန်မှုကို တိုင်းတာနေသည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး Greater Israel အစီအစဉ်ကို ထောက်ပြပြီး ရန်သူဟာ အနောက်အာရှတစ်ခုလုံးကို သိမ်းပိုက်ဖို့ ကြံစည်နေတယ်လို့ သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများ၏ ဒုက္ခနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောကြားရာတွင် ယီမင်ခေါင်းဆောင်က ဇီယွန်ဝါဒီများသည် ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများကို နေ့စဉ်သတ်ဖြတ်ခြင်းနှင့် ပြန်ပေးဆွဲခြင်းများ ပြုလုပ်နေပြီး ဂါဇာနှင့် အနောက် ဘက်ကမ်း နှစ်ခုလုံးတွင် ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများကို အတင်းအကြပ် ရွှေ့ပြောင်းမှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွား နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အန်ဆွာရိုလ္လာဟ် လှုပ်ရှားမှု၏ အကြီးအကဲ ဆယက်ဒ် အဗ်ဒိုလ်မလစ်က် အလ်ဟူစီ က မိမိ ၏ မိန့်ခွန်းအဆုံးတွင် အနာဂတ်ပဋိပက္ခများ၏ အပြီးသတ်ဖြစ်မှုကို အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပြီး ဇီယွန်ဝါဒီရန်သူ နှင့် ရင်ဆိုင်ရမည့် အဆင့်များသည် သေချာပေါက်ဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပြီး သံသယဖြစ်စရာမရှိကြောင်း ၊ ထို့ကြောင့် မွတ်စလင်မ် အွန်မသ် သည် အချိန်တိုင်း သတိရှိနေရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
