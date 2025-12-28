ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ ဆိုလျင် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် ရှဟာဘွန်ဒ်ဒီးန် မရ်အရှီ နဂျဖီ (ရ.ဟ) အလ္လာဟ် အမိန့် ခံယူတာ ၃၅ နှစ် ပြည့် ။ ။ video
၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၂၀:၄၀
News ID: 1767117
အဗ်နာ ။ ။ ဗီဒီယိုကလစ် လေးကတော့ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် ရှဟာဘွန်ဒ်ဒီးန် မရ်အရှီ နဂျဖီ (ရ.ဟ) စျာပန တွင် အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) ၏ ရှဟာဒသ်ကို အောက်မေ့ သတိရခဲ့ကြသည့် ကလစ် လေးဖြစ်ပါတယ်။ အာယာသွလ္လာဟ် ကြီးသည် ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ ၁၉၉၀ ခုနှစ် တွင် သက်တော် ၉၃ နှစ် အရွယ် ၌ အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် အမိန့် ခံယူသွား ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Your Comment