ဘဂ္ဂဒက်မြို့တွင် အီရန်နှင့် အမေရိကန်အကြား တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်း

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရတ်ဝန်ကြီးချုပ် မိုဟမ္မဒ် ရှယာအ် အယ်လ်ဆူဒါနီက နှစ်နိုင်ငံအကြား ဆွေးနွေးပွဲများ ပြန်လည်စတင်နိုင်ရန်အတွက် အီရတ်နိုင်ငံသည် အီရန်နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအကြား နှစ်နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခု ကျင်းပရန် ကြိုးပမ်းနေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ အီရတ်ဝက်ဘ်ဆိုက် ဘဂ္ဂဒက် အလ်ယောင်းမ် က အီရတ်သည် ဒေသဆိုင်ရာ တင်းမာမှုများကို လျှော့ချရာတွင် ထိရောက်သောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့ပြီး နှစ်ဖက်စလုံးတွင် မိမိ တို့ ၏ ကိုယ်ပိုင် စိုးရိမ်မှုများရှိသော်လည်း ဆွေးနွေးပွဲများပြန်လည်စတင်ရန် မည်သည့်ဘက်မှ ကန့်ကွက်မှုမရှိကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
အီရတ်ဝန်ကြီးချုပ်က အီရတ်နှင့် အီရန်ဆက်ဆံရေးသည် တရားဝင် နိုင်ငံရေးနှင့် အများပြည်သူအဆင့်တွင် အပြု သဘော ဆောင်သော ဦးတည်ချက်သို့ ဦးတည်နေပြီး ဘဂ္ဂဒက်သည် ဤဆက်ဆံရေးကို အသုံးပြု၍ အီရန်နှင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုအကြား ဆွေးနွေးမှုများကို ပြန်လည်ထူထောင်လိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အကြမ်းဖက်ဝါဒတိုက်ဖျက်ရေး နှင့် နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ထောက်ခံရာတွင် အီရတ်နှင့်အတူ အီရန်၏ ရပ်တည်ချက် သည် ပြည်တွင်းရေးတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု အမျိုးအစားတွင် မပါဝင်ကြောင်း အီရတ် ဝန်ကြီးချုပ် က အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အယ်လ်ဆူဒါနီက အီရတ်နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအကြား မဟာဗျူဟာမြောက် မူဘောင် သဘောတူညီ ချက်တစ်ခုရှိပြီး လုံခြုံရေးနှင့် စစ်ရေးရေးရာများထက် ကျော်လွန်၍ ကျယ်ပြန့်သော နယ်ပယ်များတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် အခွင့်အလမ်းများ ပေးစွမ်းကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး ဤအခြေအနေတွင် ဘဂ္ဂဒက်သည် အီရန်နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအကြား နှစ်နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကို စီစဉ်ရာတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒေသတွင်း အခြားနိုင်ငံများနှင့် အထူးသဖြင့် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံတို့နှင့် ဆက်ဆံရေးကို ဟန်ချက်ညီပြီး တစ်ပြေး ညီ ဖြစ်သော မူဝါဒတစ်ခုအောက်တွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း အီရတ် ဝန်ကြီး ချုပ် က ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
