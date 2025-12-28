အီရန်ဂြိုဟ်တုသုံးစင်းကိုအာကာသထဲသို့အောင်မြင်စွာလွှတ်တင်နိုင်ခဲ့/အီရန်နိုင်ငံသည်အာကာသနည်းပညာ အပြည့်အဝလည်ပတ်မှုတွင်ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း၁၀နိုင်ငံထဲတွင်ပါဝင်ခဲ့

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက်၊ ယနေ့၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် အီရန်အစ္စလာမ်မစ် သမ္မတနိုင်ငံ သည် မိမိ ၏ အကြီး မားဆုံး နှင့် အရေးအကြီးဆုံး အာကာသမစ်ရှင်များထဲမှ တစ်ခုကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ရုရှားနိုင်ငံရှိ Vostochny အာကာ သစင်တာမှ ရုရှား Soyuz လွှတ်တင်ယာဉ်ကို အသုံးပြု၍ အာကာသထဲသို့ အီရန်ဂြိုဟ်တုသုံးစင်းကို လွှတ်တင် ခဲ့ပါတယ်။
အစီအစဉ်အရ ဤဂြိုဟ်တုများကို ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်အထက် ကီလိုမီတာ ၅၀၀ ခန့်အမြင့်တွင် ထားရှိမည်ဖြစ် ပြီး အဝေးထိန်းအာရုံခံခြင်း၊ မြေပြင်ပုံရိပ်ဖော်ခြင်းနှင့် အသုံးချဒေတာများအတွက် သင့်လျော်သော ပတ်လမ်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး မြေပြင်စခန်းများနှင့် မြန်ဆန်သော ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဒေတာလွှဲပြောင်းမှုကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင် စေပါတယ်။
အီရန်အာကာသအဖွဲ့အစည်း၏ အကြီးအကဲ ဟစန် စာလာရီယဟ် က ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် အီရန်ဂြိုဟ်တု ၃ လုံး လွှတ်တင်ပွဲတွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခု၌ နိုင်ငံ၏ အာကာသအစီအစဉ်များ တိုးချဲ့လာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောကြားရာတွင် အီရန်သည် ဂြိုဟ်တုများ၊ လွှတ်တင်ကိရိယာများနှင့် ဒေတာများ လက်ခံရယူရန်နှင့် လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် လိုအပ်သော အခြေခံအဆောက်အအုံများကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် တည်ဆောက်ခြင်းတို့တွင် စွမ်းရည်ကြောင့် အာကာသနယ်ပယ်တွင် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းနိုင်ငံ ၁၀ နိုင်ငံမှ ၁၁ နိုင်ငံ အတွင်း ပါဝင် ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အာကာသ အဖွဲ့အစည်း၏ အကြီးအကဲ ဟစန် စာလာရီယဟ် က ပြောကြားရာတွင် ကုမ္ပဏီအမျိုးမျိုးနှင့် အဖွဲ့များ နှင့် စာချုပ်များ ချုပ်ဆိုခြင်းနှင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားသော ဂြိုဟ်တုများ၏ အောင်မြင်မှုသည် အီရန်၏ အာကာသလုပ်ငန်း၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ တိုးချဲ့မှုနှင့် တိုးတက်မှုနှုန်း မြင့်တက်လာမှုကို ညွှန်ပြနေကြောင်း ထပ်လောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
ဟစန် စာလာရီယဟ် မှ ဆက်လက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှာ ဂြိုဟ်တုအရေအတွက် တိုးမြှင့်ရန်၊ ၎င်းတို့၏ တိကျမှုနှင့် အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး၊ တိုင်းတာခြင်း၊ ရေဒါနှင့် ပုံရိပ်ဖော်ခြင်း အပါအဝင် ဂြိုဟ်တုအမျိုးအစား အမျိုးမျိုးကို တီထွင်ရန်ဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အာကာသ လုပ်ငန်းသည် အတော်လေး ယှဉ်ပြိုင်မှုရှိပြီး ဤနယ်ပယ်သို့ ဝင်ရောက်လာသော နိုင်ငံများသည် မိမိ တို့၏ အာကာသအသုံးချမှုကို တိုးမြှင့်နေကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
အီရန် အာကာသအဖွဲ့အစည်း ၏ အကြီးအကဲက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရှိန်အဟုန်ကို ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပြီး “နိုင်ငံသစ်များသည် အာကာသပြိုင်ပွဲသို့ ဝင်ရောက်လာကြပြီး ယခင်က ဤလုပ်ငန်း တွင် အခန်းကဏ္ဍမှ မပါဝင်ခဲ့သော နိုင်ငံများစွာသည် ယခုအခါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် စတင်နေကြပြီဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သည် ပြည်တွင်းနည်းပညာများ၊ ပြည်တွင်းလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့် မြင့်မားသော အရှိန် အဟုန်ဖြင့် မှီခိုခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းကိုလည်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည်” ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အာကာသ ခရီးသွားနိုင်ငံများကြားတွင် အီရန်၏ တိကျသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ဟစန် စာလာရီယဟ် က “ အာကာသနယ်ပယ်တွင် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းနိုင်ငံ ၁၀ နိုင်ငံ သို့မဟုတ် ၁၁ နိုင်ငံကြားတွင် တိကျသောအနေအထားကို ဆုံးဖြတ်ရန် မလွယ်ကူသော်လည်း ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံပေါင်း ၂၀၀ ခန့်တွင် ငါးရာခိုင်နှုန်း အောက်သာ အာကာသစွမ်းရည်အပြည့်အဝရှိပြီး အီရန်နိုင်ငံသည် ထိုနိုင်ငံများထဲမှ တစ်နိုင်ငံဖြစ် ကြောင်း သတိပြုသင့်သည်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနှင့် လွှတ်တင်လိုက်တဲ့ ဂြိုဟ်တုများ၏ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အင်္ဂါရပ်တွေကို ရည်ညွှန်းပြီး ဟစန် စာလာရီယဟ် က “မကြာသေးမီက နှင့် အတိတ်က လွှတ်တင်ခဲ့တဲ့ ဂြိုဟ်တုတွေဟာ တိကျမှုနဲ့ အရည်အသွေးအရ အဆင့်မြင့်ဆုံး ဂြိုဟ်တုတွေထဲမှာ ပါဝင်ပြီး၊ ပုံရိပ်ဖော်ခြင်းနယ်ပယ်မှာ မီတာ ၁၅ ခန့် တိကျမှုတွေ ရရှိထားပြီး ဒါဟာ အီရန် နိုင်ငံ၏ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းရည်တွေမှာ သိသာထင်ရှားတဲ့ တိုးတက်မှုကို ညွှန်ပြနေပါတယ်” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
