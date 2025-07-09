ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသခံများ ကို အကြမ်းဖက် အစ္စရေး အစိုးရ မှ ဆာလောင်ခြင်း ဆိုသည့် အသံတိတ် လက်နက်ဖြင့် လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ် နေ ။ ။ video
အဗ်နာ ။ ။ ယနေ့ ခေတ်သစ်ကမ္ဘာတွင် လက်နက်များသည် ကျည်ဆန်များ သို့မဟုတ် ဒုံးကျည်များကိုသာ ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်ဘဲ ယနေ့ခေတ်တွင် ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုသည် ကမ္ဘာ၏အချို့နေရာများတွင် စစ်ပွဲ၏ လက်နက် တစ်ခုဖြစ်လာပြီး လူများကို အခက်တွေ့စေခြင်း သို့မဟုတ် စကားပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲ သေဆုံးစေပါ တယ်။ အကြမ်းဖက် အစ္စရေးတို့သည် ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသရှိ အရပ်သားလူထုအပေါ် ဖိအားပေးသည့် အသုံးချမှုအဖြစ် ဤရိုင်းစိုင်းမှုနည်းလမ်းသစ်ကို ပုံဖော်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် လူသားတို့၏ ရှင်သန်မှုအတွက် အခြေခံ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်မှာ စစ်ရေး သို့မဟုတ် နိုင်ငံရေးပန်းတိုင်များအတွက် ကိရိယာတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ပါ တယ်။ ယခုအခါ ပါလက်စတိုင်းဒုက္ခသည်များနှင့် ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးမှ ဂါဇာ ကမ်းမြောင်ဒေသ သည် သေဆုံးနေပြီဖြစ်ပြီး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ချက်ချင်းပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ထပ်မံ သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
