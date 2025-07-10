အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Hawza News Agency ၏ တင်ပြထားချက်ကို ကိုးကားပြီး တင်ပြမည် ဖြစ်ပါတယ်။ ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီခါမေနာ အီ မှ ကလေးငယ်များ မှ ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန်ကို ထိတွေ့ခြင်း ကိစ္စ နှင့်ပတ်သက်သည့် ရှရီအီ မေးမြန်း ချက်အား ဖြေကြား ပေးထား ပါတယ်။
ရှရီအီဆိုင်ရာ ဥပဒေများ ကို စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် ဤနေရာတွင် ဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီခါမေနာ အီ ထံမေးထား သည့် အမေး နှင့် အဖြေမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်တယ်။
မေးခွန်း
ကလေးတစ်ယောက်က ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန်ကိုဖွင့်ပြီး အာယသ်တော်များကို ၎င်း၏ လက်နှင့် ထိတွေ့မည် ဆိုလျင် ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ ၏ တာဝန်ကဘာရှိပါသလဲ ? ကလေး ငိုနေရင်လည်း ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန်ကျမ်း ကို ၎င်း၏ လက်မှ ယူသင့်ပါသလား ?
အဖြေ
ကလေးငယ်များအတွက် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် ၏ အာယသ်တော်များ ကို (ဝဇူမရှိဘဲ) ထိတွေ့ခြင်း သည် ဟရာမ်မဟုတ်ပါ။ ပြီးနောက် (တရားတော်အရ) အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် လည်း ကလေးငယ်များ ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် အား (ဝဇူမရှိဘဲ) ထိတွေ့ခြင်းကို တားမြစ်ရန် ဝါဂျစ်ဗ် မဟုတ်ချေ။
မှတ်ချက် ။ ။ အထက်ဖော်ပြပါ ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီခါမေနာ အီ ဖြေကြားချက်သည် ထင်ရှား ပြတ်သားနေပါတယ်။ ကျနော်တို့ အနေဖြင့်လည်း အကျင့် ဖြစ်ရန် လေးစားရိုသေ တန်ဖိုးထားတတ်ရန် ကလေးငယ်များ ကို ဝဇူပြုခိုင်းပြီး ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် ကို ကိုင်တွယ်စေခြင်း အာယသ်တော် များ ကို ထိတွေ့ စေခြင်း ကို ပြုခိုင်းသင့်ပါတယ်။
ရှရီအီဥပသေများကို လိုက်က်နာ ကျင့်သုံးသူတိုင်း လောကီ၊လောကုတ္တရာ အောင်မြင်ကြပါစေ။
