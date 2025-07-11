  1. Home
ဟဇရသ် အဘာစ် (အ.စ) ၏ အဆင့်အတန်း အပေါ် ရှိုဟဒါအ် များ ၏ အားကျ မှု

၁၁ ဇူလိုင် ၂၀၂၅ - ၁၄:၃၉
News ID: 1706677
ဟဇရသ် အဘာစ် (အ.စ) ၏ အဆင့်အတန်း အပေါ် ရှိုဟဒါအ် များ ၏ အားကျ မှု

အေမာမ် စဂျာဒ် (အလိုင်ဟစ်စလာမ်) မှ ရီဝါယသ် တော် တစ်ခု တွင် ဟဇရသ် အဘာစ် (အ.စ) ၏ အဆင့်အတန်း အပေါ် ရှိုဟဒါအ် များ ၏ အားကျ မှု နှင့်ပတ်သက်ပြီး မိန့်တော် မူထား ပါတယ်။ ဤဟဒီးစ်တော် အား လေ့လာ နှလုံးသွင်းပြီး လက်တွေ့ လိုက်နာ ကျင့်သုံး နိုင် အောင် ကြိုးစား ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

ဘေဟာရိုလ်အန်နဝါရ် ကျမ်း မှ ရီဝါယသ်တော် လာရှိမှု ကို တင်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရီဝါယသ်တော် တွင် အောက်ပါအတိုင်း အရဘီ စာသား လာရှိပါတယ်။

قال الامام السجاد علیه السلام:

إِنَّ لِعَبَّاسَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) مَنزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى، فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَغْبِطُهَا جَمِيعُ الشُّهَدَاءِ.

အေမာမ် စဂျာဒ်   (အလိုင်ဟစ်စလာမ်)   မိန့်တော် မူ၏။

« ဧကန်မုချ ဟဇရသ် အဘာစ် (အ.စ) အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် ထံတော်တွင် မည်မျှ အထိ အဆင့်အတန်း မြင့်မားသည်ဆိုလျင် ကေယာမသ် နေ့ တွင် ရှိသမျှ ရှိုဟဒအ်များ (ရှဟီးဒ်တော်များ ) အားလုံး ၎င်းအပေါ် အားကျကြပေလိမ့်မည်။   »

ကျမ်းကိုး ။ ။ ဘေဟာရိုလ်အန်နဝါရ် ကျမ်း ၊ အတွဲ ၄၄ ၊ စာမျက်နှာ ၃၇၀

မှတ်ချက်  -  အထက်ပါ ဟဒီးစ်တော် ကို ကြည့်ပြီးသုံးသပ်ရမည်ဆိုလျှင်  ကျနော်တို့ အနေဖြင့် ဟဇရသ် အဘာစ် (အ.စ) ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်မှုကို သိရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်အနေဖြင့် ဟဇရသ် အဘာစ် (အ.စ) ကို အချစ်ထားလျင် ဟဇရသ် အဘာစ် (အ.စ) ကဲ့သို့ ဘဝတည်ဆောက်နိုင်အောင် ကြိုးပမ်းရမည် ဖြစ်ပါတယ်။ အလ္လာဟ် မလုပ်ပါစေနှင့်။ နှုတ်က ယာအဘာစ်(အ.စ) ၊ ယာအဘာစ် (အ.စ) ပြောနေပြီး လုပ်ရပ်နှင့် စိတ်ဓာတ်က ဟဇရသ် အဘာစ်(အ.စ) ၏ ရန်သူများကဲ့သို့ မတရားလုပ်ခြင်း ၊သစ္စာဖောက်ခြင်း ၊ ကောက်ကျစ်ခြင်း ၊ဘက်လိုက်ခြင်း ၊ စွပ်စွဲခြင်း ၊ စသည်ဖြင့် တို့ လုပ်နေသူဖြစ်မည်။ ဤကဲ့သို့ မဖြစ်အောင် ကြိုးပမ်း ရမည် ဖြစ်ပါ တယ်။

