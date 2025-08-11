အရ်ဗအီးန် အတွက် လမ်းလျှောက် ဇေယာရသ် အစီအစဥ် တွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ခြင်း ဆိုင်ရာ ရှရီအီ အမြင်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Hawza News Agency ၏ တင်ပြထားချက်ကို ကိုးကားပြီး တင်ပြမည် ဖြစ်ပါတယ်။ ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီခါမေနာ အီ မှ အရ်ဗအီးန် အတွက် လမ်း လျှောက် ဇေယာရသ် အစီအစဥ် တွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ခြင်း ဆိုင်ရာ ရှရီအီ အမြင် ကိစ္စ နှင့်ပတ်သက်သည့် ရှရီအီ မေးမြန်း ချက်အား ဖြေကြား ပေးထား ပါတယ်။
ရှရီအီဆိုင်ရာ ဥပဒေများ ကို စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် ဤနေရာတွင် ဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီခါမေနာ အီ ထံမေးထား သည့် အမေး နှင့် အဖြေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်တယ်။
မေးခွန်း
အရ်ဗအီးန် အတွက် လမ်းလျှောက် ဇေယာရသ် အစီအစဥ် တွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ခြင်း ရှရီအီ တရားတော် အရ မည်သို့ အမိန့် လာရှိပါသနည်း?
အဖြေ
အကယ်၍ ရှရီအီတရားတော် အရ ကန့်သတ်ချက်များ ၊ ဥပဒေများ နှင့် ဆက်စပ်စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာမည် ဆိုလျင် အမျိုးသမီးများ သည် အရ်ဗအီးန် အတွက် လမ်းလျှောက် ဇေယာရသ် အစီအစဥ် တွင် ပါဝင်ခြင်း သည် ရှရီအီ တရားတော် အရ ခွင့်ပြု ချက်ရှိပါသည်။ ပြီးနောက် မည်သည့်ပြဿနာ မှ မရှိချေ။
မှတ်ချက် ။ ။ အမျိုးသမီးများ အတွက် ရှရီအီ တရားတော် အရ ကန့်သတ်ချက်များ ၊ ဥပဒေများ နှင့် ဆက်စပ်စည်းမျဉ်းများကို သေချာနားလည်ဖို့ သိဖို့ လိုပါတယ်။ ဥပဒေ အမျိုးသမီးတစ်ဦးအနေဖြင့် အရ်ဗအီးန် အတွက် လမ်းလျှောက် ဇေယာရသ် အစီအစဥ် တွင် ပါဝင်မည်။ သို့သော် ဟေဂျာဗ် မလုံတလုံ ဝတ်မည် စသည် ဖြင့် မဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ရှရီအီဥပသေများကို လိုက်က်နာ ကျင့်သုံးသူတိုင်း လောကီ၊လောကုတ္တရာ အောင်မြင်ကြပါစေ။
