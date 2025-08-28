အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Hawza News Agency ၏ တင်ပြထားချက်ကို ကိုးကားပြီး တင်ပြမည် ဖြစ်ပါတယ်။ ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီခါမေနာ အီ မှ ခွမ်းစ် ထုတ်သည့် ရက် အား ပြောင်းခြင်း ကိစ္စ ကိစ္စ နှင့်ပတ်သက်သည့် ရှရီအီ မေးမြန်း ချက်အား ဖြေကြား ပေးထား ပါတယ်။
ရှရီအီဆိုင်ရာ ဥပဒေများ ကို စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် ဤနေရာတွင် ဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီခါမေနာ အီ ထံမေးထား သည့် အမေး နှင့် အဖြေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်တယ်။
မေးခွန်း
ပြီးခဲ့သောနှစ်တွင် ကျနော်၏ ခွမ်းစ် နှစ်စတင်သည့်နေ့ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်နေ့ဖြစ်၍ ခွမ်းစ် ကို တွက်ချက်ပြီး ပေး ဆောင်ခဲ့ ပါသည်။ သို့သော် ယခုနှစ်တွင် ကျနော် ၏ပထမဆုံး၀င်ငွေကို ဇန်နဝါရီ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ရရှိခဲ့ပါသည်။ ကျနော်အနေဖြင့် မိမိ ၏ ခွမ်းစ် နှစ်၏ရက်စွဲကို နောက်နှစ်အတွက် ဇန်နဝါရီ ၃၀ သို့ ရွှေ့လို့ရပါသလား?
အဖြေ
အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြဿနာမရှိပါ။ (ရပါသည်။ )
မှတ်ချက် ။ ။ ခွမ်းစ် ကိစ္စ သည် အလွန် အသေးစိတ် ပြီး ထိလွယ် ရှ လွယ်သည့် အတွက် အမှန်တကယ် အဲဟ်ကာမ်ကို ကျွမ်းကျင်သည့် အာလင်မ်များ ထံ မေးမြန်းပြီး မှ ဆောင်ရွက် သင့်ပါတယ်။ ပမာအား ဖြင့် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ သည် ခွမ်းစ် ၏ စဲဟ်မေဆဒါသ် ( မရှိဆင်းရဲသား ဆယက်ဒ်များ ကိုပေးရန် ခွမ်းစ် ငွေ တစ်ဝက် ) ကို မိမိ သိသည့် မရှိဆင်းရဲသား ဆယက်ဒ် အား ပေးခွင့်ပြုထားပြီး ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီခါမေနာ အီ မှ မိမိထံ သို့မဟုတ် မိမိ ၏ တရားဝင် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးဦး ၏ ခွင့်ပြုချက် ယူပြီး မရှိဆင်းရဲသား ဆယက်ဒ် အား ပေး နိုင်သည့် အတွက် ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ရှရီအီဥပသေများကို လိုက်က်နာ ကျင့်သုံးသူတိုင်း လောကီ၊လောကုတ္တရာ အောင်မြင်ကြပါစေ။
****************************************************************
END / 251
Your Comment