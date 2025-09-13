  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံက ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံ ထူထောင်ရေးနှင့် နှစ်နိုင်ငံဖြေရှင်းရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ် ချက် ကို အတည်ပြု

၁၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၂၁:၃၁
News ID: 1726425
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံက ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံ ထူထောင်ရေးနှင့် နှစ်နိုင်ငံဖြေရှင်းရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ် ချက် ကို အတည်ပြု

ပြင်သစ်နှင့် ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားတို့က တင်သွင်းသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းကို ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံက တခဲနက် ထောက်ခံခဲ့ပြီး ပါလက်စတိုင်းပြဿနာအတွက် ငြိမ်းချမ်းသော အဖြေတစ်ခုနှင့် နှစ်နိုင်ငံ ဖြေရှင်းချက် ဆိုင်ရာ နယူးယောက်ကြေညာချက်ကို ထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Sahar News ၏ အစီရင်ခံစာ အရ ၂၀၂၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့ သောကြာနေ့တွင် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံတွင် ပြင်သစ်နှင့် ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားတို့က ကမကထပြုကာ ပါလက်စတိုင်းမေးခွန်း အတွက် ငြိမ်းချမ်းသောအဖြေ၊ ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံထူထောင်ရေးနှင့် ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ နယူးယောက် ကြေညာစာတမ်းကို ထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။

ပါလက်စတိုင်းမေးခွန်းအတွက် ငြိမ်းချမ်းပြီး ပြည်နယ်နှစ်ရပ်ဖြေရှင်းချက်ဆိုင်ရာ နယူးယောက်ကြေညာ စာတမ်းကို ထောက်ခံတင်ပြထားသည့် ဆုံးဖြတ်ချက် ကို ထောက်ခံမဲ ၁၄၂ မဲ၊ ကန့်ကွက် ၁၀ မဲ၊ ကြားနေ ၁၂ မဲဖြင့် အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha