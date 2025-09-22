အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Hawza News Agency ၏ တင်ပြထားချက်ကို ကိုးကားပြီး တင်ပြမည် ဖြစ်ပါတယ်။ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ နာစေရ် မကာရေမို ရှီးရာဇီး မှ နမာဇ် ဝတ်မပြုသူ နှင့် နေကာဟ် ပြုခြင်း ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ၏ ရှရီအီ မေးမြန်း ချက်အား ဖြေကြား ပေးထား ပါတယ်။
ရှရီအီဆိုင်ရာ ဥပဒေများ ကို စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် ဤနေရာတွင် ဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ နာစေရ် မကာရေမို ရှီးရာဇီး ထံမေးထားသည့် အမေး နှင့် အဖြေမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်တယ်။
မေးခွန်း
အပြင်ပိုင်း အရ မွတ်စလင်မ် များ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထို ယောက်ကျား လေး သို့မဟုတ် မိန်းကလေး သည် ဝါဂျစ်ဗ် များ အား ပမာအားဖြင့် နမာဇ် ဝတ်ပြုမှု ကို ပုံမှန် ဝတ်မပြုမည်ဆိုလျင် ထို ယောက်ကျားလေး သို့မဟုတ် မိန်း ကလေး နှင့် နေကာဟ် ပြုမည်ဆိုလျင် ရှရီအီ တွင် မည်သို့ လာရှိပါသနည်း?
အဖြေ
ထို (ယောက်ကျားလေး သို့မဟုတ် မိန်းကလေး ) သည် အစ္စလာမ်၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်များကို သက်ဝင် ယုံကြည် ပြီး နမာဇ် ဝတ်ပြုခြင်း ကို ငြင်းဆိုခြင်းမပြုဘဲ ပျင်းရိခြင်း သို့မဟုတ် ပေါ့ဆမှုကြောင့်သာ နမာဇ် ဝတ်မပြုမည်ဆို လျင် ထို(ယောက်ကျားလေး သို့မဟုတ် မိန်းကလေး ) သည် ကာဖေရ် မဖြစ်ချေ။ တစ်နည်းအား ဖြင့် အပြစ် ရှိသူ မွတ်စလင်မ် သာဖြစ်ပါသည်။ ပြီးနောက် ၎င်း နင့် နေကာဟ် ပြုခြင်း သည် ပိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း၊ ယဉ်ကျေးပျူငှာခြင်း၊ ရိုသေလေးစားမှုဖြင့် ဆုံးမရန် (အကြံပေးရန် ) နှင့် ကောင်းမှုကို ညွှန် ကြား ပြီး မကောင်းမှု ကို တားမြစ်ခြင်းဖြင့် နမာဇ် ဝတ်ပြု မှုကို ဂရုပြုစေရန် ပြုလုပ်ရန် တော့ အရေး ကြီးပါ သည်။
အကြံပြုချက် - အထက်ဖော်ပြ ပါ ဖြေကြားချက်ကို ကြည့် ၍ အမြင်အရ အပြင်ပိုင်း အရ မွတ်စလင်မ် ယောက်ကျားလေး ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် မိန်းကလေး ဖြစ်စေ နမာဇ် ဝတ်ပြုခြင်း ကို မငြင်း ပယ်သူ ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အကြောင်း အမျိုးမျိုး ကြောင့် နမာဇ် အား ပုံမှန် ဝတ်မပြု လျင်လည်း ၎င်း နှင့် နေကာဟ် ပြု နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ၎င်းအား နေ့စဥ် နမာဇ် ငါးကြိမ် ဝတ်ပြုခြင်း ပြုလုပ်ဖို့ နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း၊ ယဉ်ကျေး ပျူငှာခြင်း၊ ရိုသေလေးစားမှုဖြင့် ပြုရန် တော့ အရေးကြီး လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း နမာဇ် ငါးကြိမ် မြဲသူ ဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အကြောင်း မှာ နမာဇ် သာသနာ၏ အခြေခံ မှတ်ကျောက် ၊အခြေခံ အုတ်မြစ် ဖြစ်ပါတယ်။နမာဇ်ကဘူလ် ဖြစ်မှသာ ကျန်သည့် ကောင်းမှု ကုသိုလ်အစုစု ကို အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် လက်ခံမှာ ဖြစ်သည့် အတွက် ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ မိဘများ အနေဖြင့် လည်း မိမိသားနှင့် သမီး ၊ တော်စပ်ရမည့် ချွေးမ နှင့် သားမက်အား နမာဇ် ငါးကြိမ် မြဲသူ ဖြစ်နေလျင် အလ္လာဟ် အား ရှိုက်ရ် ပြုရမည် ဖြစ်ပြီး မတော်တဆ မဖြစ်လျင် နမာဇ် ငါးကြိမ် မြဲ သူဖြစ်အောင် ကြိုးပမ်း ဆုံးမ ၊ဖြောင့်မတ်ပေးရမည် ဖြစ်ပါတယ်။
ရှရီအီဥပသေများကို လိုက်နာ ကျင့်သုံးသူတိုင်း လောကီ၊လောကုတ္တရာ အောင်မြင်ကြပါစေ။
****************************************************************
END / 251
Your Comment