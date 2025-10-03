အကြီးတန်း အီရန် စစ်သေနာပတိ သည် ၁၂ ရက်ကြာ စစ်ပွဲထက် ဆယ်ဆပိုသည့် စွမ်းအားဖြင့် တိုက်ခိုက်နိုင် ကြောင်း ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr News Agency ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန် အစ္စလာမ် မစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်လေတပ်၏ လက်ထောက် တပ်မှူး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဟိုစိုင်းန် နေဂျာဒ် က အီရန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏ ကာကွယ်ရေးစွမ်းရည်သည် ယခင် ၁၂ ရက်ကြာစစ်ပွဲနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဆယ်ဆတိုးလာခဲ့ပြီး ဇီယွန်နစ်အစိုးရနှင့် အမေရိကန်တို့ကို စစ်မြေပြင်တွင် မိမိ တို့၏ သာလွန်မှုကို သက်သေ ထူနိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဟိုစိုင်းန် နေဂျာဒ် မှ ဆက်လက်ပြီး « ဝအ်ဒဟ် ဆွာဒစ်က် စစ်ဆင်ရေး ၂ » (ခ) « စစ်မှန်သည့် ကတိ ကဝတ် စစ်ဆင်ရေး ၂ » အပြီးတွင် အီရန်အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေး အစောင့်တပ် (ခ) IRGC လေတပ်သည် ယခင် ၁၂ ရက်ကြာစစ်ပွဲအတွင်း သိခဲ့ရသည့် အားနည်းချက်အားလုံးကို သေချာစွာ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး လုံးလုံးလျားလျား ဖယ်ရှားပြီး ပြင်ဆင်သင့်သည်များကို ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ရန်သူနောက်တစ်ကြိမ် အမှားလုပ်ပါက မိမိတို့ အနေဖြင့် ယခင်ကထက် ပိုမိုပြင်းထန်ပြီး ပိုမိုထိရောက်သော တုံ့ပြန်မှုကို ပေးမည် မှာသေချာကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဤပြင်ဆင်မှုသည် သိသာထင်ရှားစွာ ခွန်အားတိုးလာစေပြီး ဇီယွန်နစ်ဆိုက်၏ အရေးကြီး နေရာများ ကို ထိထိ ရောက်ရောက် တိုက်ခိုက်နိုင် ကြောင်း ယနေ့ ဇီယွန်အစိုးရသည် အလားတူအမှားမျိုး ထပ်မံပြုလုပ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့၏တုံ့ပြန်မှုသည် ဆယ့်နှစ်ရက်စစ်ပွဲအတွင်းထက် ဆယ်ဆပိုမိုပြင်းထန်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဤပြောကြား မှုများသည် မိမိတို့၏ ရန်သူ အား သတိပေး ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဟိုစိုင်းန် နေဂျာဒ် က ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment