စကလိုင်းန် ဆိုသည့် စကားစု၏ အဓိပ္ပာယ် ဆိုလိုချက်အား လေ့လာ ကြရအောင်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
စကလိုင်းန် ၊ အာ ရဘီ လို الثقلين ၊ နောက် အသံထွက် တစ်မျိုး ဖြစ်သည့် စေကလိုင်းန် ဆိုသည်မှာ ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် နှင့် အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ)) (အ.စ) ဖြစ်ပါတယ်။ မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) မှ ဟဒီးစ်စေစကလိုင်းန် တွင် မိမိ ၏ အွန်မသ်(ခ) နောက်လိုက် နောက်သားများ ကို စကလိုင်းန် ၏နောက်လိုက်ရန် အမိန့်နာခံရန် တိုက်တွန်းမိန့်ကြား ခဲ့ ပါတယ်။ ဤ စကားလုံး အား ဤဟဒီးစ်တော် မှယူထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အာရဘီ အဘိဓာန် တွင် စေက်လ် (ثِقْل) ၏ အဓိပ္ပာယ် မှာ ဝန် (၁) စေက်လ် ၏ အဓိပ္ပာယ် မှာ လေးလံခြင်း(၂) စေက်လ် ၏ အဓိပ္ပာယ် မှာတန်ဖိုးရှိသည့် အရာဝတ္ထု ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအတွက်ကြောင့် စကလိုင်းန် ဆိုသည်မှာ အဖိုးတန် (ခ) ရတနာ နှစ်ပါး ဟု အဓိပ္ပာယ် ပြန်ဆို ကြပါတယ်။
စေကလာန် (ثَقَلان) ဆိုသည့် စကားလုံး သည စူရဟ် ရဲဟ်မာန် အာယသ်တော် အမှတ် ၃၁ တွင် လာရှိပါတယ်။ သဖ်စီးရ် ပညာရှင်များ အနေဖြင့် ဂျင်န် နှင့် လူသား ပြောဆို ကြောင်း အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆို ထားကြပါတယ်။ သို့သော် အချို့ သဖ်စီးရ် ပညာရှင်များ အနေဖြင့် စကလာန် ၏ အဓိပ္ပာယ် မှ ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် နှင့် တမန်တော် မြတ် (ဆွ) ၏ မြတ်နွယ်တော်များ (ခ) အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ကိုဆိုလိုကြောင်း ခံယူထားပါတယ်။
မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) မှ ဟဒီးစ်စေစကလိုင်းန် တွင် မိမိ ၏ အွန်မသ် (ခ) နောက်လိုက် နောက်သားများ ကို အဖိုးတန် (ခ) ရတနာ နှစ်ပါး (ခ) ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် နှင့် အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ) တို့အား မြဲမြံစွာ ဆုပ်ကိုင်ထား ရန် တိုက်တွန်းမိန့် ကြားခဲ့ပါတယ်။ ထို (ရတနာ) နှစ်ပါး ကို ကိုယ်တော် မြတ် (ဆွ) မှ အွန်မသ် အကြား လုံးဝ လမ်းလွဲ လမ်းချော် မရောက်သွား ရန် အတွက် ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤဟဒီးစ်တော် ၏အချို့ ဆင့်ပြန်ချက်များတွင် မဟာတမန်တော်ကြီး (ဆွ) မှ ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် အား စေက်လ်လေ အက္က်ဘဲရ် နှင့် မိမိ၏ အနွယ်တော် မွန်များ အား စေက်လ်လေအဇဂဲရ် ဟု နာမည် ပေး မိတ်ဆက်ထား ပေးပါတယ်။
