အီရန်တွင် အဓိကရုဏ်းပူးပေါင်းကြံစည်မှု ဖော်ထုတ်ခံရ ၊ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများကို ဖမ်းဆီး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အီရန်ထောက်လှမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုက နိုင်ငံအတွင်း အဓိကရုဏ်းများဖြစ်ပွားစေရန် ပူးပေါင်းကြံစည်သူများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ပြည်ပရှိ အီရန်ဆန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့များနှင့် ဆက်နွယ်မှုရှိကြောင်း ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ဖမ်းဆီးခံရသူ ငါးဦးသည် အမေရိကန်အခြေစိုက် အမျိုးသားရေးဆန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့များနှင့် အဆက်အသွယ်ရှိပြီး နှစ်ဦးသည် ဥရောပအခြေစိုက် အတိုက်အခံအဖွဲ့များနှင့် ဆက်စပ်နေကြောင်း သတင်းရင်းမြစ်များက ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။ ဤပုဂ္ဂိုလ်များသည် နိုင်ငံအတွင်း မငြိမ်မသက်မှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုများကို လှုံ့ဆော်ရန် စီစဉ်နေသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသူများ ဖြစ်ကြပါတယ်။
အီရန် ထောက်လှမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အဆိုအရ တရားဝင်ပစ္စည်းများအဖြစ် ဟန်ဆောင်၍ နိုင်ငံအတွင်းသို့ ခိုးသွင်းလာသော မှောင်ခိုပစ္စတိုသေနတ် ၁၀၀ ကိုလည်း စစ်ဆင်ရေးအတွင်း သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။ လက်နက် တင်ပို့မှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများကိုလည်း ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။
ကနဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအရ ဤအဖွဲ့များ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ နိုင်ငံအတွင်း ဆန္ဒပြမှုများအတွင်း အကြမ်း ဖက်မှုများ ကို လှုံ့ဆော်ရန်နှင့် အများပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းများကို ပျက်စီးစေရန်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
