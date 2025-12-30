ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွင် သင်္ဘော တစ်စင်း ကို အမေရိကန် တိုက်ခိုက် ၊ နှစ်ဦးသေဆုံး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန်စစ်တပ်သည် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရှိ မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်မှု တွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ဟု စွပ်စွဲခံရသော သင်္ဘောတစ်စင်းကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်တောင်ပိုင်းကွပ်ကဲရေးဌာနက လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်း X တွင် ကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်စစ်တပ်သည် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရှိ မူးယစ်ဆေးဝါးကုန်ကူးသည်ဟု သံသယရှိသော သင်္ဘော တစ်စင်းကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကြေညာချက်အရ ထောက်လှမ်းရေးသတင်းအချက်အလက်များအရ သင်္ဘောသည် အရှေ့ပစိဖိတ်ဒေသရှိ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှုလမ်းကြောင်းများတွင် သွားလာနေပြီး တရားမဝင် မူးယစ်ဆေးဝါးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပြီး အမျိုးသားနှစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
အမေရိကန် တောင်ပိုင်းကွပ်ကဲမှုဌာန၏ အဆိုအရ ယင်းစစ်ဆင်ရေးကို ပင်တဂွန်အကြီးအကဲ ပတ် ဟက်စ်ဆက်၏ ညွှန်ကြားမှုအောက်တွင် တောင်ပိုင်း Spear ပူးတွဲစစ်ဆင်ရေးတပ်ဖွဲ့မှ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
