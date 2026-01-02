အီရန် နိုင်ငံ ဟာမာဒန်မြို့တွင် ဆူပူမှုများကို ဖန်တီးနေသည့် မော့ဆက်အေးဂျင့်များသည် ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ် ကို မီးရှို့ခဲ့ကြ ။ ။ video
အဗ်နာ ။ ။ မနေ့ညက အီရန် နိုင်ငံ ဟာမာဒန်ရှိ ဆဒဖ် လမ်းမပေါ်တွင် အကြမ်းဖက် အစ္စရေး ၏ သူလျှိူ အဖွဲ့ မော့ဆက်အေးဂျင့်များသည့် အဓိကရုဏ်းသမားများသည် ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန်ကျမ်းနှင့် ဒိုအာ စာအုပ်များကို မီးရှို့စော်ကားခဲ့ကြပါတယ်။ ဟာမာဒန်ရှိ ဗိုင်းနေနဲဟ်ရိုင်း ဧရိယာရှိ ဟောဇ်အာဂါ အမည် ရှိ ဗလီ ဝတ်ကျောင်းတော် ကိုလည်း ဤအဓိကရုဏ်းသမား ၂၀ ခန့်က တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ် ။ အီရန်နိုင်ငံတွင် ငွေကြေး အလွန်ဖောင်းပွမှုနှင့် ကုန်စျေးနှုန်းအလွန်ကြီးလာသည်အတွက် အချို့အီရန်ပြည်သူများက အစိုးရထံ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုကို အစ္စရေးနှင့် အမေရိကန် ကျွန် သစ္စာဖောက်များကဆန္ဒပြ သူများအကြား အီရန် အစိုးရကို ဆန့်ကျင်သည့် ၊ ရဲဟ်ဗရ်ကို ဆန့်ကျင်သည့်၊ အမေရိကန် ၊အစ္စရေးနဲ့ ဥရောပ ကျွန် ဂျာဝဒ်ရှားဟ် ကို အီရန်ဘုရင်တင်ဖို့ စသည် ညာသံများဖြင့်ပေးခြင်း အစိုးရပိုင် ၊ ပြည်သူပိုင် ပစ္စည်းကို ဖျက်စီးမီးရှို့ခြင်း လုံခြုံ ရေးရဲများ ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြင့် စသည်တွေကိုလုပ်ပြီး ပွဲ ဆူအောင်လုပ်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
