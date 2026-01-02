  1. Home
မနေ့က ၂၄ နာရီအတွင်း ရုရှားစစ်ဘက်ကုန်တင်လေယာဉ် အနည်းဆုံး လေးစင်း အီရန်သို့ ဆင်းသက် ။ ။ video

၂ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၆ - ၀၉:၁၃
အဗ်နာ ။ ။ လေယာဉ်ခရီးစဉ်များသည် လေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင် ပုံမှန်မဟုတ်သော တိုးတက်မှုကို အမှတ်အသားပြုပြီး လေးလံသောလက်နက်များကို သယ်ယူပို့ဆောင်နေသည်ဟု ယုံကြည် ရပါ တယ်။ ဤဖြစ်ရပ်သည် အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်လ်ဒ် ထရမ့် နှင့် အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် နေတန်ယာဟု တို့က အီရန်၏ ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည် စခန်းများကို ထပ်မံ ပစ်မှတ်ထားမည်ဟု ပြန်လည် ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သော အခြေအနေ အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီး၊ အီရန်ဘက်မှ ကြောက်စရာကောင်းပြီးအဆုံးသတ်စေမည့် တုံ့ပြန်မှုတစ်ရပ် ပြုလုပ်ရန် အခိုင်အမာ ဆုံးဖြတ်ထားကြောင်းကို ဖော်ပြနေပါတယ်။

