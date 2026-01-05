နိုင်ဂျီးရီးယား တွင် လူ ၃၀ ကျော်သေဆုံးပြီး အချို့ မှာ ပြန်ပေးဆွဲခံရကြောင်း နိုင်ဂျီးရီးယားရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
နိုင်ဂျာရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဝါစီယို အာဘီယိုဒွန် (Wasio Abiodun) က လူ ၃၀ ကျော်သေဆုံးပြီး အချို့မှာ ပြန်ပေးဆွဲခံခဲ့ရကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဤဖြစ်ရပ်သည် အာဖရိက၏ လူဦးရေအများဆုံးနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော လူသတ်မှုနှင့် ပြန်ပေးဆွဲမှုများတွင် လတ်တလော ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် နိုင်ဂျီးရီးယားအာဏာပိုင်များက နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းရှိ မွတ်စလင်ခရီးသွား ၂၈ ဦးကို သေနတ်သမားများက ပြန်ပေးဆွဲခဲ့ကြောင်း သတင်းပို့ခဲ့ပါတယ်။
အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးသူငယ်များ အပါအဝင် ခရီးသည်များသည် ပလတ်တို (Plateau ) ပြည်နယ်၊ဝါဆေ ( Wase) ဒေသရှိ ဂါဂျီ (Gaji ) ရွာသို့ ဘတ်စ်ကား နှင့် ခရီးသွား နေစဉ် ချုံခိုတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒေသခံမီဒီယာများက အဆိုပါအဖွဲ့သည် နှစ်ပတ်လည် အစ္စလာမ် ဘာသာရေး စုဝေးပွဲသို့ တက်ရောက်ရန် သွားရောက်စဉ် သေနတ်သမားများ၏ တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
“တိုက်ခိုက်ခံနေရသူ များကို ကယ်တင်ရန်နှင့် ကျူးလွန်သူများကို ဖမ်းဆီးရန် ကြီးမားသော ကြိုးပမ်း အားထုတ်မှုများ လုပ်ဆောင်နေပါသည်” ပလတ်တို ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အလာဘို အယ်လ်ဖရက်ဒ် က အင်္ဂါနေ့တွင် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ သူက စုံထောက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာသို့ အလျင်အမြန်စေလွှတ်ခဲ့ကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းနှင့် အလယ်ပိုင်းဒေသများတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ပြန်ပေးဆွဲမှုများ၊ ဓားပြ တိုက်မှုများ နှင့် လူမျိုးရေး-ဘာသာရေး အကြမ်းဖက်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လက်နက်ကိုင်ဂိုဏ်းများသည် ခရီးသွား များ၊ ရွာများ နှင့် ကျောင်းများကို မကြာခဏ ပစ်မှတ်ထားလေ့ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့တွင် နိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတက နိုင်ဂျီးရီးယားပြည်နယ်၊ ပါပီရီမြို့ရှိ စိန့်မေရီ ကက်သလစ် ဘော်ဒါကျောင်း မှ ပြန်ပေးဆွဲခံရသော ကျောင်းသား ၃၀၀ ခန့်အနက် နောက်ဆုံးကျောင်းသားကို ပြန်လွှတ်ပေး မည်ဟု ကြေညာပြီး တစ်ရက်အကြာတွင် ယခုပြန်ပေးဆွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရက်အနည်းငယ်အလိုတွင် ကက်ဘီပြည်နယ်၊ မာဂါမြို့ရှိ ဘော်ဒါကျောင်းမှ ကျောင်းသူ ၂၅ ဦးကို ပြန်ပေးဆွဲခဲ့ပြီး ကျောင်းဝန်ထမ်းနှစ်ဦး သေဆုံးခဲ့သည့် တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
တစ်ပတ်အလိုတွင် သေနတ်သမားများက ကွာရာပြည်နယ်ရှိ ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်းတစ်ခုကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ လူနှစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ ဒေသခံအာဏာပိုင်များက ထိုတိုက်ခိုက်မှုတွင် ပြန်ပေးဆွဲခံခဲ့ရသော ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်း တက်သူ ၃၈ ဦးကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်နေ့က ကိုဂီပြည်နယ် ရှိ ဘုရားကျောင်းတစ်ခုတွင် တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုတွင် အနည်းဆုံး ဝတ်ပြုသူ ၁၃ ဦးကိုလည်း ပြန်ပေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။
အကြမ်းဖက်မှုသည် နိုင်ငံတကာ၏ အာရုံစိုက်မှုကို ဆွဲဆောင်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က ခရစ်ယာန်များကို သတ်ဖြတ်နေသည်ဟု ဆိုသော ဘိုကိုဟာရမ် အပါအဝင် အစွန်းရောက်အဖွဲ့များကို ရင်ဆိုင်ရန် နိုင်ငံသို့ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ စေလွှတ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ဂျီးရီးယားအစိုးရက ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များကိုသာ ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟူသော ပြောဆိုချက်များ ကို ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး မလုံခြုံမှုသည် ဘာသာတရားအားလုံးမှ ယုံကြည်သူများကို ထိခိုက်စေသည်ဟု ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်လကုန်တွင် နိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတ ဘိုလာတီနူဘူသည် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်း အတာဖြင့် လုံခြုံရေး အရေး ပေါ်အခြေအနေကြေညာခဲ့ပြီး အကျပ်အတည်းကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် စစ်တပ်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့များကို တိုးချဲ့ချထားရန် အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
