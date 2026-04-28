ပြင်သစ်နိုင်ငံသည် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားတွင် အီရန်နှင့် ဆွေးနွေးမှုများ ပြန်လည်စတင်မည်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ ပြင်သစ်သမ္မတ အီမန်နျူရယ်မက်ခရွန် သည် ဟော်မုဇ် ရေလက်ကြား တွင် အီရန်နှင့် ဆွေးနွေးမှုများကို ပြန်လည်စတင်မည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဤဆွေးနွေးမှုများ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားရှိ သင်္ဘောများကို ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လည်ရောက်ရှိ စေရန်နှင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအပေါ် ၎င်း၏သက်ရောက်မှုကို လျှော့ချရန်ဖြစ်ပါတယ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ မက်ခရွန်သည် အင်ဒိုရာသို့ နှစ်ရက်ကြာ ခရီးစဉ်အတွင်း ဟော်မုဇ် ရေလက်ကြားရှိ အကျပ်အတည်းကို ဖြေရှင်းရန် အီရန်နှင့် ဆွေးနွေးမှုများ စတင်မည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားမှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းသွားသော ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့် အခြားအရေးကြီးသော ကုန်ပစ္စည်း များ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအပေါ် နက်ရှိုင်းသော သက်ရောက်မှုရှိသောကြောင့် ၎င်းကို ကာကွယ်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လည်ရောက်ရှိရန် လိုအပ်ကြောင်း မက်ခရွန်က အလေး ပေးပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
အကျပ်အတည်းတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးကို ညှိနှိုင်းရန်နှင့် လှေများ ပြန်လည်ထွက်ခွာခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြန်လည်စတင်ရန် ဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း မက်ခရွန်က ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အီရန်နှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ထူထောင်ခြင်းနှင့် လက်ဘနွန်တွင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး တိုးချဲ့ခြင်းတို့ကို အပြု သဘော ဆောင်သော ခြေလှမ်းများအဖြစ်လည်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သို့သော်လည်း လက်ရှိတုံ့ပြန်မှုကို ပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောမထားနိုင်ကြောင်း သတိပေးခဲ့ပြီး တင်းမာမှုများ မကြာမီ လျော့ပါးလာမည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment