အိမ်ဖြူတော်တွင် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ရပ် / စွပ်စွဲခံသူမှ ဝန်ခံပြောကြားခဲ့ကြောင်း အမေရိကန် သတင်း ရင်းမြစ်များ ပြောကြား

၂၆ ဧပြီ ၂၀၂၆ - ၁၄:၅၂
အမေရိကန်မီဒီယာ၏ အဆိုအရ ဖမ်းဆီးခံထားရသူက မိမိသည် ထရမ့်အစိုးရ၏ တာဝန်ရှိသူအချို့ကို ပစ်မှတ် ထားရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း ဝန်ခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Mehr သတင်းဌာန၏ အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန်မီဒီယာများက အိမ်ဖြူတော်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဖမ်းဆီးခံရသူက မိမိ၏အစီအစဉ်ကို ဝန်ခံခဲ့ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အမေရိကန်ရုပ်သံချန်နယ်တစ်ခုက သတင်းရင်းမြစ်များကို ကိုးကား၍ ဖော်ပြရာတွင် ဖမ်းဆီးခံထားရသူသည် ထရမ့်အစိုးရ၏ တာဝန်ရှိသူအချို့ကို ပစ်မှတ်ထားရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံထားသည်ဟု ဆိုပါတယ်။

ထို့အပြင် CNN သတင်းဌာနကလည်း သတင်းရင်းမြစ်များကို ကိုးကား၍ ထိုသူသည် ဆရာတစ်ဦးအဖြစ် လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပြီး ဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းနှင့်လည်း ဆက်နွယ်မှုရှိကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။

NBC သတင်းဌာနက အမေရိကန်အာဏာပိုင်များကို ကိုးကား၍ ထိုသူတွင် ယခင်က ပြစ်မှုမှတ်တမ်း မရှိခဲ့ ကြောင်း၊ လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ စောင့်ကြည့်မှုအောက်တွင်လည်း မရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းပေးခဲ့ပါတယ်။

ယင်းမတိုင်မီကလည်း ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှ အသက် ၃၁ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးကို ထရမ့် တည်ရှိနေ သည့် အိမ်ဖြူတော်ရှိ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနားအတွင်း ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် ဖမ်းဆီး ခဲ့ကြောင်း သတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။

