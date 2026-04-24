အမေရိကန် လွှတ်တော်အမတ် ၃၀ ဦး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှောင့်ယှက်မှုဖြင့် စွပ်စွဲခံရ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အင်္ဂါနေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော လေ့လာမှုအသစ်တစ်ခုအရ အမေရိကန် အောက်လွှတ်တော်နှင့် အထက်လွှတ်တော်မှ အနည်းဆုံး အမတ် ၃၀ ဦးသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်၊ နှစ်ဆယ်အတွင်း အလုပ်ခွင်တွင် လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ နှောင့်ယှက်မှု စွပ်စွဲချက် ၅၃ ခုနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရကြောင်း ပြသထားပါတယ်။
အမေရိကန် အမျိုးသမီးများ ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ချုပ်မှ ထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာသည် ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်တွင် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ နုတ်ထွက်မှုများ လှိုင်းလုံးကြီးတစ်ခု ပျံ့နှံ့သွားချိန်တွင် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာမှုအရ ပြည်နယ် ၁၃ ခုနှင့် ဂူအမ်တွင် စွပ်စွဲချက်များနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသော ဥပဒေပြုအမတ်အများစုသည် ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခဲ့ကြသော်လည်း ကိုးဦးမှာ ရာထူးတွင် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်တမ်းတင်ထားသော အမှုအားလုံးနီးပါးတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများကို နှောင့်ယှက်မှုဖြင့် စွပ်စွဲ ခံရပြီး စွပ်စွဲချက်များ၏ ၇၇ ရာခိုင်နှုန်းကို ဥပဒေစိုးမိုးရေးဝန်ထမ်းများအပေါ် တရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
လေ့လာမှုအရ နှောင့်ယှက်မှုအမှုအရေအတွက်မှာ ပိုများဖွယ်ရှိပြီး သားကောင်သုံးပုံတစ်ပုံသာ ၎င်းတို့၏ တိုင်ကြား ချက်များကို အများပြည်သူထံ တင်ပြသောကြောင့် အမှန်တကယ် နှောင့်ယှက်မှုအရေအတွက်သည် များစွာ ပိုများနိုင်သည်ဟု တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
