အမေရိကန်ထံမှ ညွှန်ကြားချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ မလိုက်နာကြောင်း ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ် ပြောကြား

Radio Free Europe/Radio Liberty မှ သတင်းတစ်ပုဒ်တွင် ကနေဒါသတင်းထောက်တစ်ဦးက မိမိ နိုင်ငံ၏ ဝန်ကြီးချုပ် မာ့ခ် ကာနီအား အမေရိကန်နှင့် ကုန်သွယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲများအကြောင်း မေးမြန်းခဲ့ရာ ၎င်းက - အမေရိကန်များက ကျွန်ုပ်တို့ အမှန်တကယ် ညှိနှိုင်းမည်မဟုတ်ဟု ပြောနေခြင်းမှာ ရှုပ်ထွေးစေသည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ကနေဒါကို ဘာလုပ်စေလိုသည်ကို သတ်မှတ်နေပြီး ကနေဒါသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ မျှော်လင့်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနေကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ် မာ့ခ် ကာနီက တုံ့ပြန်ရာတွင် - ညှိနှိုင်းမှုသည် ရပ်တည်ချက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ညှိနှိုင်းမှု တိုင်းတွင် နှစ်ဖက်ရှိကြောင်း ၎င်းတို့ပြောသည့်အရာများကို မှတ်စုယူရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ လက်ခံပြီး အမေရိကန်ထံမှ ညွှန်ကြားချက်များကို လက်ခံရန် ဤနေရာတွင် ထိုင်နေခြင်းမဟုတ်ကြောင်း ၎င်းတို့၏ ရပ်တည်ချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်ပါကြောင်း ကနေဒါ၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် မည်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်ပြီး အတူတကွ ပိုမို အားကောင်း လာရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘုံအကျိုးစီးပွားအတွက် မည်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်ပါကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
