အစ္စရေးစီးပွားရေးသည် အီရန် နှင့် စစ်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိနိုင်ပါသလား?

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Nournews သတင်းဌာန၏ အစီရင်ခံစာအရ ဒေသတွင်း မကြာသေးမီက ဖြစ်ပွားနေသည့် အခြေအနေ မှုများက အထူးသဖြင့် အမေရိကန်၊ ဇီယွန်ဝါဒီ မဟာမိတ်အဖွဲ့၏ မူဘောင်အတွင်းနှင့် အီရန်အပေါ် လုပ်ဆောင်ချက်များ အတွင်း ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရ၏ ရန်လိုပြီး ရန်လိုသည့် မူဝါဒများသည် မဟာဗျူဟာမြောက် အကျိုးအမြတ်များကို မရရှိခဲ့ရုံသာမက ဤအစိုးရ၏ စီးပွားရေးအပေါ် ကြီးမားသော ကုန်ကျစရိတ်များကိုလည်း ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ကြောင်း ပြသနေပါတယ်။ ရရှိနိုင်သော အချက်အလက်များအရ အရေးကြီးသော အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အထူး သဖြင့် စွမ်းအင်နှင့် ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းများတွင် ပဋိပက္ခများသည် ဤအစိုးရ၏ စီးပွားရေးအုတ်မြစ်များကို ပိုမို အားနည်းစေပြီး ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ ထိုးနှက်ချက်များ ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်း သက်သေပြနေပါတယ်။
စွမ်းအင်ကဏ္ဍတွင် လောင်စာဆီထောက်ပံ့မှု၏ အဓိကလမ်းကြောင်းများဖြစ်သော ဟိုင်ဖာ နှင့် အရှ်ဒူဒ် ရေနံချက်စက်ရုံများ ပျက်စီးမှုကြောင့် ရေနံချက်စက်ရုံစွမ်းရည် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ ဤလျှော့ချမှုသည် ပြည်တွင်းဝယ်လိုအားကို အကျပ်အတည်းဖြစ်စေရုံသာမက စျေးကြီးသော လောင်စာ တင်သွင်းမှုအပေါ် မှီခိုအားထားမှုကိုလည်း တိုးမြင့်စေခဲ့ပါတယ်။ ခန့်မှန်းချက်များအရ ဤအနှောင့်အယှက်များ၏ နေ့စဉ်ကုန်ကျစရိတ်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၇ သန်းခန့်အထိ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး အခြေ အနေ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ် နေပါက စီးပွားရေးကို ပိုမိုနက်ရှိုင်းသော အကျပ်အတည်းသို့ တွန်းပို့နိုင်သည့် ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းရဲ့ အခြေအနေကလည်း ပိုပြီးအရေးကြီးလာပုံရပါတယ်။ ဓာတုဗေဒထုတ်လုပ်မှုရဲ့ အဓိက ဗဟိုချက် အဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဟိုင်ဖာဒေသမှာ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေ များလာတာကြောင့် ဂိုဒေါင်တွေ ပျက်စီး ပြီး အရေးပါပစ္စည်းတွေ ပျက်စီးမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေရဲ့ ရလဒ်ကတော့ ထုတ်လုပ်မှု ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျသွားပြီး ပို့ကုန်တွေမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ပို့ကုန်လျော့ကျမှု ကြောင့် နိုင်ငံခြားငွေဝင်ငွေကို တိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေပြီး နိုင်ငံတကာဈေးကွက်တွေမှာ အစိုးရရဲ့ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကို ပြင်းထန်စွာ လျော့ကျစေခဲ့ပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကုန်ကျစရိတ်ခန့်မှန်းချက်များအရ အစ္စရေးအစိုးရသည် ပျက်စီးနေသော အခြေခံအဆောက်အအုံများကို ပြုပြင်ရန် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂.၅ မှ ၄ ဘီလီယံကြား လိုအပ် ကြောင်း ပြသထားပါတယ်။ လက်ရှိပဋိပက္ခမှ လစဉ်ကုန်ကျစရိတ်များကိုလည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံ ခန့်ရှိ သည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ အရေးပေါ်တင်သွင်းမှုတိုးလာခြင်းနှင့်အတူ ဤများပြားလှသော ကိန်းဂဏန်း များသည် ဘဏ္ဍာရေးအရင်းအမြစ်များအပေါ် မကြုံစဖူးဖိအားများဖြစ်စေပြီး အစိုးရ၏စီးပွားရေးဖွဲ့စည်းပုံ၏ ပျက်စီးလွယ်မှုကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသနေပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုနှင့် ၎င်း၏နီးစပ်သောအသိုင်းအဝိုင်းက စစ်မက်လှုံ့ဆော် ရေးမူဝါဒ များ ဆက်လက်ကျင့်သုံးရန် အခိုင်အမာပြောဆိုခြင်းသည် အကျပ်အတည်းအတွက် အဖြေတစ်ခု မပေးရုံသာမက အခြေအနေကို ပိုမိုရှုပ်ထွေးစေခဲ့ပါတယ်။ ဤလမ်းကြောင်းအတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ငွေကြေးဖောင်းပွမှု မြင့်တက်လာခြင်း၊ ဝယ်ယူနိုင်စွမ်း လျော့ကျခြင်းနှင့် အရင်းအနှီးများ ထွက်ခွာခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ လုံခြုံရေးနှင့် နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းများနှင့်လည်း ရုန်းကန်နေရခြင်းကြောင့် စီးပွား ရေးကို အားနည်းစေပါတယ်။
ဤလမ်းကြောင်း ဆက်လက်တည်ရှိနေခြင်းသည် လမ်းကြောင်းမပြောင်းလဲပါက အစ္စရေး ဇီယွန်နစ် အစိုးရအား စီးပွားရေး ပြိုလဲမှု၏ အစွန်းသို့ ရောက်အောင် ပိုမိုတွန်းပို့နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
