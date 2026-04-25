အီရတ်က်ကျီသည် အစ္စလာမာဘတ်၊ မတ်စကတ်နှင့် မော်စကိုသို့ သွားရောက်မည်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRIB သတင်းအေဂျင်စီ၏ အဆိုအရ အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီသည် ဒေသတွင်းခရီးစဉ်တစ်ခုအတွက် ပါကစ္စတန်၊ ရုရှားနှင့် အိုမန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက် နေပါတယ်။ ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့ ၂၀၂၆ ခုနှစ် ညတွင် စတင်မည့် ခရီးစဉ်သည် နှစ်နိုင်ငံ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများ ကျင်းပရန်၊ ဒေသတွင်း လက်ရှိဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများအပြင် အမေရိကန်နှင့် ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရမှ အီရန်အပေါ် ချမှတ်ခဲ့သော စစ်ပွဲ၏ နောက်ဆုံးအခြေအနေများကို ဆွေးနွေးရန် ရည်ရွယ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ပါကစ္စတန်မီဒီယာသတင်းများအရ ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ ၏ ခရီးစဉ်သည် ပါကစ္စတန် ကြားဝင် စေ့စပ်ရေး အဖွဲ့နှင့် အရေးကြီးသော တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများနှင့် ဆွေးနွေးမှုများအပြီးတွင် ဖြစ်ပေါ် လာခြင်း ဖြစ်ပြီး အစ္စလာမာဘတ်တွင် အီရန်နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအကြား ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲအတွက် လမ်းခင်းပေးလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ရကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ အစိုးရသတင်းရင်းမြစ်များက အမေရိကန်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးအဖွဲ့သည် အစ္စလာမာဘတ် သို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး ညှိနှိုင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် လိုအပ်သောပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီသည် မိမိ ၏ ဒေသတွင်းခရီးစဉ်၏ ရည်မှန်းချက်များကို မိမိ၏ လူမှုရေး စာမျက်နှာ တွင် အောက်ပါအတိုင်း ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်သည် အစ္စလာမ်မာဘတ်၊ မက်စ်ကတ်နှင့် မော်စကိုသို့ ခရီးထွက်နေပါတယ်။ ဤခရီးစဉ်များ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိစ္စရပ်များနှင့် ဒေသဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများဆိုင်ရာ တိုင်ပင် ဆွေးနွေးမှုများ တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆွေးနွေးသူများ နှင့် နီးကပ်စွာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အိမ်နီးချင်းများသည် ဦးစားပေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
