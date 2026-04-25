အစ္စဖဟန် တွင် ရန်သူစစ်ဆင်ရေး မအောင်မြင်ပြီးနောက် အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းများ ထုတ်ဖော် ရရှိခဲ့ ကြောင်း အီရန်ရဲချုပ်ကြီး ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန်ဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီ ဖရာဂျာ ၏ အကြီးအကဲ ရဲချုပ်ကြီး အဲဟ်မဒ် ရေဇာ ရာဒါန် က အစ္စဖဟန် တွင် ရှုပ်ထွေးသော ရန်သူစစ်ဆင်ရေးတစ်ခုကို ဟန့်တားနိုင်ခဲ့ပြီး အရေးကြီး သော စာရွက်စာတမ်းများနှင့် သက်သေအထောက်အထားများကို ရန်သူ၏ ပစ္စည်းကိရိယာများမှ ရရှိခဲ့ပြီး ကျွမ်းကျင် သူများက လက်ရှိတွင် အထောက်အထားများ ဆိုင်ရာ ကုဒ်များကို ဖော်ထုတ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ ရန်သူသည် အီရန်မြေပေါ်တွင် ရုတ်တရက်စစ်ဆင်ရေးတစ်ခု စီစဉ်ခဲ့ ကြောင်း ရဲချုပ်ကြီး အဲဟ်မဒ် ရေဇာ ရာဒါန် က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ စစ်ဘက်လေယာဉ် C-130၊ ရဟတ် ယာဉ်များ နှင့် Hermes ဒရုန်းများကို ဤစစ်ဆင်ရေးတွင် အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် လူထုထံမှ အချိန်နှင့်တပြေးညီ သတင်း အချက်အလက်များ နှင့် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏ ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်မှုကြောင့် ရန်သူ၏အစီအစဉ် မအောင် မြင်ခဲ့ပါ။
လေယာဉ်မှူးတစ်ဦးကို ကယ်တင်ရန် စစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟူသော အနောက်တိုင်းမီဒီယာများ၏ ပြောဆိုချက်ကို လည်း ရဲချုပ်ကြီး က ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာသည် လေယာဉ်မှူး ပျက်ကျခဲ့ သည်ဟု ဆိုထားသည့်နေရာမှ ကီလိုမီတာ ၁၅၀ ခန့်အကွာတွင် တည်ရှိသောကြောင့် ဤမျှကြီးမားသော စစ်ရေး စစ်ဆင်ရေး ကို လူတစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း၏ အကူအညီဖြင့်သာ ခေါ်ဆိုရန် ဆိုသည်မှာ မဖြစ်နိုင် ချေ။
သူ့အဆိုအရ လူထုထံမှ သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိပြီးနောက် ရန်သူ့လေယာဉ်ကို ပထမဆုံး မြေပြင်ပေါ် ဆင်းသက်စေခဲ့ပြီး တိုက်ခိုက်သူများသည် ၎င်းတို့၏ ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများကို ဗုံးကြဲ ဖျက်ဆီး ကာ ထိုနေရာမှ ထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဤစစ်ဆင်ရေးအပြီးတွင် ရန်သူ့ထံမှ ချန်ထားခဲ့သော ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများမှ အလွန် အရေးကြီးသော စာရွက်စာတမ်းများနှင့် အချက်အလက်များကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အီရန်ကျွမ်းကျင်သူများ သည် လက်ရှိတွင် ဤစာရွက်စာတမ်းများ၏ ကုဒ်များကို ဖော်ထုတ်နေပြီး ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သည့် အသေး စိတ်အချက် အလက်များကို မကြာမီ ထုတ်ပြန်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
လုံခြုံရေးအေဂျင်စီများအကြား အပြည့်အဝ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိပြီး IRGC၊ ဖရာဂျာ နှင့် အခြား အေဂျင်စီများ သည် နိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေးကို သေချာစေရန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း ရဲချုပ်ကြီး အဲဟ်မဒ် ရေဇာ ရာဒါန် က က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
