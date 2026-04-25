အီရန်သည် အင်အားကြီးမားဆဲဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်၏ အစီရင်ခံစာက ထရမ့်အား ဖော်ပြ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ အဆိုအရ အီရန်၏ ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်များနှင့် ၎င်းတို့၏ ပစ်လွှတ်စနစ်များ၏ ထက်ဝက်ခန့် သည် ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူပင်၊ အီရန်အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်တွင် ဟော်မုဇ် ရေလက် ကြား ရှိ သင်္ဘောများ ကို တိုက်ခိုက်ရန် အသုံးပြုခဲ့သော ရေတပ်လက်နက်များနှင့် မြန်နှုန်းမြင့်လှေ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာတွင် အီရန်လေတပ်၏ သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်သည် လည်ပတ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားပြီး ၎င်းသည် အီရန်၏ ကာကွယ်ရေးစွမ်းရည်ကို ပြသနေပါတယ်။ အမေရိကန်မီဒီယာများ၏ အဆိုအရ အီရန်၏ စစ်မှန်သော စစ်ရေးစွမ်းအားသည် ထရမ့်အစိုးရမှ လူထုထံ ပြသခဲ့သည်ထက် များစွာပိုမိုကြီးမားပါတယ်။
