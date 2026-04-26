မရှိဆင်းရဲသား မိုအ်မင်အား ကူညီခြင်း

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
သိုဟ်ဖို အိုကူးလ် ကျမ်း မှ ရီဝါယသ်တော် လာရှိမှု ကို တင်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရီဝါယသ်တော် တွင် အောက်ပါအတိုင်း အရဘီ စာသား လာရှိပါတယ်။
قال امیرالمؤمنين علیه السلام:
إنَّ أحَبَّ المُؤمنِینَ إلَی اللَّهِ مَن أعانَ المُؤمِنَ الفَقیرَ مِنَ الفَقرِ فی دُنیاهُ و مَعاشِهِ.
အမီးရိုလ်မိုအ်မေနီးန် အေမာမ် အလီ (အလိုင်ဟစ်စလာမ်) မိန့်တော် မူ၏။
« အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် အချစ်ဆုံးသော မိုအ်မင် သည် ဤလောက၏ ဒုက္ခများနှင့် ဘဝ၏ ရှင်သန် ရပ်တည် ရေးတွင် ဆင်းရဲသော မိုအ်မင် ကို ကူညီပေးသူဖြစ်ပါသည်။ »
ကျမ်းကိုး ။ ။ သိုဟ်ဖို အိုကူးလ် ကျမ်း ၊ စာမျက်နှာ ၃၇၆
မှတ်ချက် - အထက်ပါ ဟဒီးစ်တော် ကို ကြည့်ပြီးသုံးသပ်ရမည်ဆိုလျှင် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏ ချစ်ခင်ခြင်း ကို ရရှိလိုပါက မိုအ်မင်အချင်းချင်းကို ကူညီပေးရမည် ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒုက္ခရောက်နေသူ ၊ ဘဝ အခက် အခဲကြုံနေသူ မိုအ်မင်ကို ကူညီပေးသူသည် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏ အချစ်ဆုံးသူ စာရင်း ဝင်လာ မည်ဖြစ် ပါတယ်။ ဤဟဒီးစ်တော်အရ မိမိခုံ ၊နေရာမြဲဖို့ မိမိဘက် ပါဖို့ ကူညီမှုကို အကြောင်းပြပြီး ကိုယ့်လူ ဖြစ်အောင် လူမွေးနေသူများအထူးသတိပြု ၊သံဝေဂ ယူသင့်ပါတယ်။
****************************************************************
END / 251
Your Comment