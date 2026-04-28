အမြဲတမ်း အကြွေးရှင်

၂၈ ဧပြီ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၂
အေမာမ် ဂျအ်ဖရ် ဆွာဒစ်က် (အလိုင်ဟစ်စလာမ်) မှ ရီဝါယသ် တော် တစ်ခု တွင် အမြဲတမ်း အကြွေးရှင် နှင့် ပတ်သက်ပြီး မိန့်တော် မူထား ပါတယ်။ဤဟဒီးစ်တော် အား လေ့လာ နှလုံးသွင်းပြီး လက်တွေ့ လိုက်နာ ကျင့်သုံး နိုင် အောင် ကြိုးစား ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

ဘေဟာရိုလ်အန်နဝါရ် ကျမ်း မှ ရီဝါယသ်တော် လာရှိမှု ကို တင်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရီဝါယသ်တော် တွင် အောက်ပါအတိုင်း အရဘီ စာသား လာရှိပါတယ်။

قال الامام الصادق (عليه السلام):

ما مِنْ عَبْدٍ اِلاّ وَلِلّهِ عَلَیْهِ حُجَّةٌ اِمّا فِی ذَنْبٍ اِقْتَرَفَهُ وَاِمّا فِی نِعْمَةٍ قَصَّرَ عَنْ شُکْرِها.

အေမာမ် ဂျအ်ဖရ်ဆွာဒစ်က်  (အလိုင်ဟစ်စလာမ်)   မိန့်တော် မူ၏။

« လူသားသည် အမြဲတမ်း အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် သခင်ရှေ့တွင် အကြွေးရှိနေပါ သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မိမိ ကျူးလွန်ခဲ့သော အပြစ်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ သို့မဟုတ် မိမိ ရရှိထားသော နေအ်မသ် (ခ) ကောင်းချီးများကို ကျေးဇူးတင်ရာတွင် ပေါ့လျော့ခဲ့ခြင်းသောကြောင့်လည်းကောင်း ဖြစ်ပါသည်။  »

ကျမ်းကိုး ။ ။ ဘေဟာရိုလ်အန်နဝါရ် ၊  အတွဲ ၇၁ ၊ စာမျက်နှာ ၄၆

မှတ်ချက်  -  အထက်ပါ ဟဒီးစ်တော် ကို ကြည့်ပြီး ကျနော်တို့သည် အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ်၏ အကြွေးကို ဆပ်နိုင်မည် မဟုတ်ဘဲ အမြဲ အကြွေးရှင် ဖြစ်နေမည်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် အလ္လာဟ် ၏ ကျေးဇူး တော်များ ကို ဆပ်နိုင်မည်မဟုတ်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဤအတွက်ကြောင့် မြတ်အလ္လာဟ်အား အမြဲ ကျေးဇူး တင်နိုင်အောင် ကြိုးပမ်းရမည် ဖြစ်ပြီး   အလ္လာဟ် အားကျေးဇူးတင်ကြောင်း ကို နှုတ် နှင့် ဖြစ်စေ စိတ် နှင့် ဖြစ်စေ အမြဲ တမ်းတ ကျေးဇူး တင်နေရမည် ဖြစ်ပါတယ်။ နမာဇ်ဇေ ရှိုက်ရ်လည်း အမြဲလိုလို ဝတ်ပြုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။

