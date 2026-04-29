ထရမ့်ဟာ အီရန်ကို အနိုင်ရဖို့ နည်းလမ်းမရှိဘူး၊ ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းဟာ ရှုံးနိမ့်မှုကို ဦးတည်စေ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာ အီရန်ကို စစ်ပွဲမှာ သူ့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေကို အောင်မြင်အောင် မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အယ်လ်ဂျာဇီးရာ ရုပ်သံလိုင်း လေ့လာသုံးသပ်သူ မိုနီရ်ရှဖီက် က အီရန်ကို စစ်ပွဲမှာ ကျရှုံးပြီးနောက် ဝါရှင်တန်အနေနဲ့ အောင်မြင်မှုကို ယူဆောင် လာနိုင်တဲ့ ရွေးချယ်စရာ မရှိတော့တဲ့အတွက် ဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ ဒုတိယသက်တမ်းအတွင်း မူဝါဒဟာ ဆန့်ကျင် ဘက်ဖြစ်ပြီး မရေမရာဖြစ်လာတယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကာတာ ရုပ်သံလိုင်း အယ်လ်ဂျာဇီးရာက အမေရိကန်နဲ့ အစ္စရေးတို့ရဲ့ အီရန်ကို ပူးတွဲစစ်ပွဲ စတင်ပြီးနောက်မှာ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာ လက်တွေ့မကျတဲ့ ရည်မှန်းချက်တစ်ခုကို ချမှတ်ခဲ့ပေမယ့် ဒီရည်မှန်းချက် ကို မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့ လေ့လာသုံးသပ် မှု မှတ်စုတစ်ခုမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အယ်လ်ဂျာဇီးရာရဲ့ အဆိုအရ ဝါရှင်တန်ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ အီရန်ဟာ သေဆုံးမှု နှင့် ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုတွေ ရှိနေပေမယ့် ပြည်တွင်းစည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေးနှင့် စစ်ရေး နယ်ပယ်တွေမှာ ခိုင်မာမှုကို ပြသခဲ့ပါတယ်။
စစ်ပွဲကျရှုံးပြီးနောက် ထရမ့်သည် ဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းကြောင်းနှစ်ခုကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်း လေ့လာသုံးသပ် မှု တွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။ တစ်ဖက်တွင် တိုက်ခိုက်မှုများကို ပိုမိုပြင်းထန်စွာ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အခြေခံအဆောက်အအုံများကို ပစ်မှတ်ထားကာ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို ထိန်းချုပ်ရန် ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပြီး အခြားတစ်ဖက်တွင် ပါကစ္စတန်၏ ကြားဝင်စေ့စပ်ပေးမှုနှင့် ဒေသတွင်းနိုင်ငံအချို့၏ ထောက်ခံမှုဖြင့် ညှိနှိုင်းမှု များပြုလုပ်ရန် လမ်းခင်းရန် ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ မိုနီရ်ရှဖီက် ၏ အဆိုအရ ထရမ့်သည် လက်ရှိတွင် အဓိက ဆုံးရှုံးမှုနှစ်ခုကြားတွင် ပိတ်မိနေပါတယ်။
ပထမဆုံးရှုံးမှုမှာ စစ်ပွဲကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်ပြီး ရှင်းလင်းသော စစ်ရေးအောင်မြင်မှုမရှိပါက အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အပေါ် ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာဖိအားများ တိုးပွားစေပြီး ဝါရှင်တန်၏ ဂုဏ်သတင်းကို ပိုမို အားနည်း စေမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယဆုံးရှုံးမှုမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် အီရန်၏ စည်းကမ်းချက်များအပေါ် သဘောတူညီချက်ကို လက်ခံပါက စစ်ပွဲတွင် ကျရှုံးမှုကို ဝန်ခံခြင်းနှင့် အစိုးရပြောင်းလဲရေးရည်မှန်းချက် မအောင်မြင်ခြင်း ပင်ဖြစ် ပါ တယ်။
အယ်လ်ဂျာဇီးရား၏ အဆိုအရ ထရမ့်သည် ယခု မည်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမဆို ချမှတ်ခြင်းသည် အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေး၏ မဟာဗျူဟာ ရှုံးနိမ့်မှု၏ လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး အစ္စရေး၏ ဒေသတွင်းရပ်တည်ချက်ကို အားနည်း စေပြီး အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင် ဝါရှင်တန်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော အာဏာချိန်ခွင်လျှာကို ပြောင်းလဲ စေမည်ဖြစ်ပါတယ်။
