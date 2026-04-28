ဘာရိန်းနိုင်ငံတွင် အီရန်ကို ထောက်ခံသည့် ဆန္ဒပြမှုများနှင့် ဆက်နွယ်သည်ဟု စွပ်စွဲခံရသော လူ ၆၉ ဦး၏ နိုင်ငံသား အဖြစ်မှ ရပ်စဲ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းအေဂျင်စီ၏ အစီရင်ခံချက်အရ ဘာရိန်းနိုင်ငံသည် အမျိုးသားလုံခြုံရေးကို ထိခိုက်စေသော လုပ်ရပ်များ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံရသော လူ ၆၉ ဦးနှင့် သူတို့၏ မိသားစုများ၏ နိုင်ငံသားအဖြစ်မှ ရပ်စဲခြင်း ခံခဲ့ပါတယ်။
ဘာရိန်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အဆိုအရ ထိုလူများသည် အီရန်ကို ထောက်ခံကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီး တီဟီရန် က မနားမာ အပေါ် လုပ်ဆောင်သည့် လုပ်ရပ်များကိုလည်း ထောက်ခံခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုပါတယ်။ ထိုသူများကို နိုင်ငံအတွင်း မတည်ငြိမ်မှုများ တိုးလာစေခဲ့သည်ဟုလည်း စွပ်စွဲထားပါတယ်။
ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ချက်တွင် အချို့လူများသည် နိုင်ငံခြား အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်ဟုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ထိုဆုံးဖြတ်ချက်သည် စွပ်စွဲခံရသူများသာမက သူတို့၏ မိသားစုများအပေါ်လည်း သက်ရောက်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာရိန်းအာဏာပိုင်များက ထပ်မံပြောကြားရာတွင် ထိုလူများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် အမျိုးသား လုံခြုံ ရေးကို ထိခိုက်စေပြီး လူမှုမီဒီယာတွင် တင်ထားသည့် အကြောင်းအရာများက လူမှုအမိန့်တရားကို အန္တရာယ် ဖြစ်စေကာ မတည်ငြိမ်မှုများကို ပိုမိုတိုးပွားစေခဲ့ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
