လူများကို ဟာသအနေနှင့် လှောင်ပြောင်ခြင်း

၂၇ ဧပြီ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၈
News ID: 1807169
ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ သည် လူများကို ဟာသအနေနှင့် လှောင်ပြောင်ခြင်း ခေါင်းစဉ်ဖြင့် မေးမြန်းချက်ကို ဖြေကြားပေးထားပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Hawzahnews၏အစီရင်ခံစာအရ ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ သည် “ပြက်လုံးထုတ်ပြခြင်း” မေးမြန်း ချက်ဖြေကြား ပေးထားပါ တယ်။ စာဖတ် သူများ ကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်။

မေးခွန်း - ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့ရှိလူသည် စိတ်ဆိုးမှာ မဟုတ်ကြောင်း ကျနော် အသေအချာကိုယုံကြည်ပါတယ်။ (ဒါကြောင့် )   ဟာသအနေနှင့် သူ့ကို လှောင်ပြောင်ခြင်းသည် ခွင့်ပြုပါသလား?

အဖြေ - မည်သည့်လူတစ်ဦးကိုမဆို အရှက်ခွဲခြင်း သို့မဟုတ် လှောင်ပြောင်ခြင်းသည်ကို ခွင့်မပြုထားပါ။ ထိုသူကိုယ်တိုင် သဘောတူနေလည်း ၎င်း၏ သဘောတူညီမှုက ရှရီအတ်တရား၏ အမိန့်ကို မပြောင်းလဲနိုင်ချေ။

သို့သော် လှောင်ပြောင်လိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲ၊ လူမှုဓလေ့အရလည်း ၎င်းကို စော်ကားမှု သို့မဟုတ် လှောင်ပြောင် မှု အဖြစ် မယူဆကြပါက ပြဿနာမရှိချေ။

